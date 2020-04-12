Кемеровские власти потребовали от застройщика отдать квартиры дольщикам

Кемеровская администрация обратилась в прокуратуру Заводского района с просьбой принять меры в отношении застройщика жилого комплекса «Датский двор». Компания до сих пор не передала дольщикам их квартиры.

Строительство жилого дома по улице Сарыгина, 12а компания «ЕСК-Инвест» вело с использованием средств участников долевого строительства. По договору, квартиры должны были быть переданы жильцам в феврале 2018 года, однако сроки не раз переносились, что вызвало волную обращений от людей в адрес администрации.

В августе прошлого года инспекция Госстройнадзора Кузбасса проела проверку, в ходе которой выявлен ряд замечаний к дому - были не завершены строительно-монтажные работы, при устройстве кровли не проведена огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций. С сентября по декабрь 2019 года застройщик часть строительно-монтажных работ выполнил.

-31 января 2020 года застройщиком получено заключение инспекции госстройнадзора и выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома. 28 февраля администрацией города дом поставлен на кадастровый учет, кадастровые выписки переданы застройщику для последующей передачи квартир и оформления прав собственности участникам долевого строительства, но этого не последовало, - сообщили в мэрии.

Сейчас системы теплоснабжения и водоснабжения жилого дома построены в соответствии с проектом, наружные сети приняты ресурсоснабжающими организациями, тепловой узел также принят Ростехнадзором. Однако тепло в дом не было запущено из-за невыполнения застройщиком условий договора на подключение.