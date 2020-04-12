2020-04-12T06:49:17+03:00
Общество

В Вербное воскресенье и Страстную неделю кузбассовцев призывают к домашним молитвам

Религиозные праздники лучше провести дома [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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В Вербное воскресенье и Страстную неделю кузбассовцев призывают к домашним молитвам. ФОТО: Юрий ЮрьевВ Вербное воскресенье и Страстную неделю кузбассовцев призывают к домашним молитвам. ФОТО: Юрий Юрьев
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Православные христиане 12 апреля встречают Вербное воскресенье, следом за которым начинается Страстная неделя. В 2020 году жителей Кузбасса призывают оставаться в эти дни дома, посвятив время домашним молитвам.

Наступило Вербное воскресенье. За ним начинается Страстная неделя, которая завершится Светлой Пасхой. В это время, особенно важное для верующих, священнослужители призывают кузбассовцев к домашней молитве.

В Вербное воскресенье и Страстную неделю кузбассовцев призывают к домашним молитвам.Видео: Кузбасская митрополия

Тех же верующих, кто, несмотря на ограничения из-за коронавируса, все же придет в храмы, здесь встретят с радостью. Однако придется соблюдать некоторые ограничения. Так, во всех храмах поощряют ношение медицинских масок во время богослужения, соблюдение безопасной дистанции в 1,5 метра. Во многих храмах уже размещены напоминающие о дистанции разметки. Более того, такая же разметка наносится и на прихрамовой территории, а на Пасхальном богослужении будут работать волонтеры, которые помогут регулировать наполнение храма. Окропление же снеди на Пасху будет проходить непрерывно, чтобы прихожане как можно меньше времени проводили в тесном контакте друг с другом.Также настоятелям кузбасских храмов рекомендуют организовать аудиотрансляцию богослужений на прихрамовых территориях.

- Нам всем нужна поддержка, взаимопонимание и молитва друг о друге. Мы должны быть вместе. Несмотря на расстояние друг от друга в метр или два, может быть, мы не можем обнять друг друга даже чистыми руками, но любвеобильным сердцем, - отметил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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