Православные христиане 12 апреля встречают Вербное воскресенье, следом за которым начинается Страстная неделя. В 2020 году жителей Кузбасса призывают оставаться в эти дни дома, посвятив время домашним молитвам.

Наступило Вербное воскресенье. За ним начинается Страстная неделя, которая завершится Светлой Пасхой. В это время, особенно важное для верующих, священнослужители призывают кузбассовцев к домашней молитве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/772561" frameborder="0"></iframe> В Вербное воскресенье и Страстную неделю кузбассовцев призывают к домашним молитвам.Видео: Кузбасская митрополия

Тех же верующих, кто, несмотря на ограничения из-за коронавируса, все же придет в храмы, здесь встретят с радостью. Однако придется соблюдать некоторые ограничения. Так, во всех храмах поощряют ношение медицинских масок во время богослужения, соблюдение безопасной дистанции в 1,5 метра. Во многих храмах уже размещены напоминающие о дистанции разметки. Более того, такая же разметка наносится и на прихрамовой территории, а на Пасхальном богослужении будут работать волонтеры, которые помогут регулировать наполнение храма. Окропление же снеди на Пасху будет проходить непрерывно, чтобы прихожане как можно меньше времени проводили в тесном контакте друг с другом.Также настоятелям кузбасских храмов рекомендуют организовать аудиотрансляцию богослужений на прихрамовых территориях.

- Нам всем нужна поддержка, взаимопонимание и молитва друг о друге. Мы должны быть вместе. Несмотря на расстояние друг от друга в метр или два, может быть, мы не можем обнять друг друга даже чистыми руками, но любвеобильным сердцем, - отметил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристах.