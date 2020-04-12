Арт-объекты, посвященные коронавирусу, нашли в Новокузнецке

Необычные украшения расположены в парке имени Гагарина, что в Новокузнецке. Здесь сразу на двух аттракционах заметили декоративные элементы, напоминающие коронавирус под микроскопом.

Оба аттракциона находятся в парке имени Гагарина уже не первый год, однако до известных событий никак не привлекали внимания горожан. Сейчас же, когда во всем мире бушует коронавирус, новокузнечане заметили, что на двух аттракционах декоративные напоминают коронавирус под микроскопом. Своими наблюдениями они поделились в социальных сетях.

В современных реалиях украшения на проверенном времени аттракционе обрели новый смысл.Фото: Екатерина РОМАНОВА

«А ведь и правда, напоминает коронавирус!» – со смехом комментирует снимки в соцсетях новокузнечанка Дана.

«Мне кажется, после того, как закончится эпидемия, эти «символы коронавируса» могут стать достопримечательностью!» – отмечает один из подписчиков.

«Гуляли по парку, увидели аттракцион – долго смеялись. Интересно, кто придумал такие украшения для них?», - заявляет подписчица Анна.

Схожесть украшений на аттракционах с коронавирусом под микроскопом развеселила новокузнечан.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Будут ли в действительности пользоваться повышенным спросом аттракционы с «символами коронавируса», мы узнаем лишь после того, как будет снят режим повышенной готовности и парк заработает вновь. Пока же остается любоваться весной и аттракционами лишь через окно и экраны мониторов.