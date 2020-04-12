Последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 13 апреля 2020

Мы собрали для вас актуальные к 13 апреля новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

За прошедшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В кузбасских больницах по-прежнему находятся девять пациентов, у которых ранее подтвердился диагноз. Все они получают необходимое лечение. Под наблюдением врачей находятся и люди, которые контактировали с заболевшими.

Кроме того, 3730 человек остаются на домашней 14-дневной изоляции, в обсерваторах или медицинских стационарах. В основном это люди, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией. В большинстве своем они не имеют признаков ОРВИ.

Напомним, 11 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил о продлении самоизоляции до 19 апреля. При этом специалисты ряда предприятий уже могут вернуться к работе – при условии всех мер безопасности и здоровья. Также губернатор отметил, что с 1 мая в Кузбассе начинается дачный сезон, и к тому времени главам городов следует сделать все необходимое, чтобы жители региона имели возможность проводить время на дачах.

Напомним, в общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Шестой и седьмой случаи выявлены в Кемерове 7 апреля. 9 апреля стало известно о еще четверых заболевших. А 11 апреля в инфекционной больнице Кемерова подтвердился диагноз еще у одного пациента.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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