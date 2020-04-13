Оперативный штаб Кузбасса рассказал о числе заболевших коронавирусом на 13 апреля 2020

О том, сколько человек в Кузбассе заразились коронавирусом на 13 апреля 2020 года, сообщает оперативный межведомственный штаб Кузбасса.

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией не изменилось. Так, в больницах Кемерова и Новокузнецка по-прежнему находятся девять человек. При этом последний случая заражения был выявлен 11 апреля. Этот пациент находится в инфекционной больнице города Кемерова. Он получает необходимое лечение, а врачи оценивают его состояние как стабильное.

В общей же сложности на 13 апреля в Кузбассе заболели коронавирусом 12 человек.

На 14-дневной изоляции продолжают находиться 3730 человек. В основном это люди, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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