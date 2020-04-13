Требования кузбасского Роспотребнадзор из-за коронавируса: работников изолировать, все дезинфицировать

Роспотребнадзор назвал меры, которые необходимо соблюсти на кузбасских предприятиях, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Главный санитарный врач по Кемеровской области подписал постановление о дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса. Так, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели должны взять на себя заботы о здоровье сотрудников, пока те находятся на работе.

Среди мер – доставка работников из дома на работу и обратно автотранспортом предприятия или личным атвотранспортом, бесконтактное общение. Сотрудники должны как можно меньше контактировать друг с другом – в том числе на проходных и в столовых. А если у кого-то поднимется температура или появятся признаки инфекционного заболевания, работника необходимо изолировать до приезда врачей.

Также на руководителей предприятий и организаций должны обеспечить на рабочих местах сотрудников антисептиками, медицинскими масками или респираторами, установить приборы по обеззараживанию воздуха, а также регулярно проводить уборку и дезинфекцию помещения.

- Рекомендовать временно отстранить от работы или перевести на дистанционную форму работы лиц из группы риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных.

Управляющим компаниям поручено проводить уборку и дезинфекцию не только в подъездах, но и на придомовых территориям. Еще одно указание дано руководителям магазинов. От них требуют установку дозаторов с антисептиками, соблюдение социальной дистанции между покупателями, дезинфекцию корзин для товаров и тележек дважды в день, а также наличие масок и перчаток у работников магазинов.

Кстати, автотранспортные предприятия также обязаны регулярно проводить уборку и дезинфекцию салонов автобусов и прочего транспорта.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.