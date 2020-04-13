СУЭК наращивает помощь медицинским учреждениям

Успех в борьбе с новой коронавирусной инфекцией во многом зависит от согласованных действий населения, администрации и частных компаний. В АО «СУЭК» это хорошо понимают, сочетая полное выполнение рекомендованных администрацией карантинных мер на предприятиях с поддержкой городских медицинских учреждений.

Так, в порядке добровольной помощи Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице и Прокопьевской городской больнице № 1 угольщики передали медикам несколько тысяч респираторных масок, антисептические растворы и кислородные увлажнители. Кроме того, в больницы поступили 30 кислородных модулей, необходимых для насыщения легких кислородом при острых заболеваниях пневмонией, вызванной коронавирусом.

Следующий этап помощи медучреждениям, запланированный после детальной оценки ситуации в угледобывающих регионах, будет более масштабным. В больницы поступят защитные средства для персонала и пациентов на сумму, превышающую 20 миллионов рублей.

Помощь медицинским учреждениям от СУЭК будет продолжена с учетом данных по распространению коронавируса.