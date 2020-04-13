Центр отраслевой экспертизы РСХБ ожидает, что страну ждет дезурбанизация

По мнению экспертов Центра отраслевой экспертизы РСХБ, стремление горожан к переезду в село и деревню пока носит локальный характер, однако после окончания периода потрясений в экономике специалисты отмечают, что может возникнуть тренд на переселение в сельскую местность.

По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, 2 - 3 миллиона человек могут в течение нескольких лет вернуться в сельскую местность. И это только с учетом имеющейся инфраструктуры. Если же принимать в расчет дальнейшее инфраструктурное развитие и более длительные сроки, то российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения.

«Мы предполагаем, что в ближайшей перспективе может начаться процесс дезурбанизации: существенно возрастет мотивация к переезду в сельскую местность, где привычный уклад жизни гораздо более устойчив, чем в городе. С завершением турбулентного периода у людей появится больше желания и возможностей для переезда в сельскую местность. При этом само село не только останется местом производства пищевой продукции – будет возрастать его рекреационная и туристическая функции», — отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Одним из факторов, которые способствуют формированию спроса именно у городского населения, стала программа сельской ипотеки. По данным Россельхозбанка на текущий момент, почти половина заявок по программе поданы горожанами. РСХБ стал первым банком, заключившим соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ на выдачу льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых и приступившим к реализации этой программы.

Для прогноза географического распределения в Россельхозбанке проанализировали активность клиентов, подавших заявки на сельскую ипотеку, и выяснили, в каких регионах России наиболее востребовано сельское жилье. Наибольший интерес к сельской ипотеке проявляют в Республике Башкортостан – по состоянию на 25 марта сумма обращений по программе составляет 7,2 миллиарда рублей, в Ленинградской области – 5,5 миллиарда рублей, Республике Татарстан – 4,7 миллиарда рублей, Белгородской области – 3,5 миллиарда рублей и Новосибирской области – 3,1 миллиарда рублей. Следом по общему объему заявок на льготный кредит идут Удмуртская Республика, Краснодарский край, Челябинская, Оренбургская, Пермская и Свердловская области.

Всего с начала года в РСХБ поступило свыше 41 тысяч обращений на сумму более 91 миллиард рублей. Годовая процентная ставка по программе сельской ипотеки установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3 процентов. При личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7 процента. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует на всей территории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 миллионов рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10 процентов.

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