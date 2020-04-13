2020-04-13T08:25:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие предприятия еще получили разрешение вернуться к работе в Кузбассе

Появился расширенный список тех, кто может работать в условиях самоизоляции
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Какие предприятия еще получили разрешение вернуться к работе в КузбассеКакие предприятия еще получили разрешение вернуться к работе в КузбассеФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение об отмене режима самоизоляции для ряда предприятий и организаций Кузбасса, который был введен из-за угрозы распространения коронавиурса. Теперь они снова могут вернуться к работе.

Согласно документу, который был опубликован 11 апреля на сайте Правительства области, для посещения и оказания услуг откроются следующие предприятия:

-центры занятости населения;

-фотосалоны;

-цветочные салоны;

-садово-огородные магазины;

-типографии;

-организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков;

-организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники и сотовых телефонов;

-химчистки;

-организации и индивидуальные предприниматели, реализующие канцелярские товары;

-организации и индивидуальные предприниматели, реализующие детскую одежду;

-организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по розничной торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;

-садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, иные садоводческие и дачные некоммерческие партнерства.

Напомним, что решение разрешить работу еще ряду предприятий Сергей Цивилев озвучил в ходе обращения к кузбассовцам в субботу, 11 апреля. Также он сообщил, что в регионе до 19 апреля продлен режим самоизоляции.

Ранее, запрет на работу был отменен для парикмахерских, МФЦ, ломбардов и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Она создана на базе городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке.(подробности)

Кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с отрицательным тестом на коронавирус

После иска Роспотребнадзора кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с признаками респираторной инфекции. При этом сделанный тест показал отрицательный результат на коронавирус. (подробности)

Распоряжения Сергея Цивилева по борьбе с коронавирусом вошли в число лучших в стране

Распоряжения губернатора Сергея Цивилева, направленные на поддержку населения Кузбасса, вошли в число лучших в стране практик борьбы с коронавирусом. Работа, проводимая в регионе, отмечается уже четвертый раз. (подробности)

Какие предприятия могут вернуться к работе в Кузбассе

Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичной отмене режима нерабочих дней в Кузбассе. Уже с 9 апреля некоторые организации могут вновь приступать к работе. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Закроют в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда. Как грипп или простуда
Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев прокомментировал, почему коронавируса не стоит бояться [видео]
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новости 24