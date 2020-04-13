Какие предприятия еще получили разрешение вернуться к работе в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение об отмене режима самоизоляции для ряда предприятий и организаций Кузбасса, который был введен из-за угрозы распространения коронавиурса. Теперь они снова могут вернуться к работе.

Согласно документу, который был опубликован 11 апреля на сайте Правительства области, для посещения и оказания услуг откроются следующие предприятия:

-центры занятости населения;

-фотосалоны;

-цветочные салоны;

-садово-огородные магазины;

-типографии;

-организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков;

-организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники и сотовых телефонов;

-химчистки;

-организации и индивидуальные предприниматели, реализующие канцелярские товары;

-организации и индивидуальные предприниматели, реализующие детскую одежду;

-организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по розничной торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;

-садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, иные садоводческие и дачные некоммерческие партнерства.

Напомним, что решение разрешить работу еще ряду предприятий Сергей Цивилев озвучил в ходе обращения к кузбассовцам в субботу, 11 апреля. Также он сообщил, что в регионе до 19 апреля продлен режим самоизоляции.

Ранее, запрет на работу был отменен для парикмахерских, МФЦ, ломбардов и др.

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