2020-04-13T11:25:12+03:00
Общество

Кузбассовцев ждет дождливая неделя

Однако будет тепло
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцев ждет дождливая неделяКузбассовцев ждет дождливая неделяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жителей Кузбасса ждет дождливая, но теплая неделя. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник днем в регионе ожидается +12…+17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду, временами сменяя направление на юго-восточное. Временами возможны порывы до 12 метров. В этот день по области пройдут небольшие дожди.

В ночь на среду, 15 апреля, прогнозируется -4…+1 градус, местами до -6. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, а в некоторых территориях будет еще теплее – до +20. Ожидается восточный и западный ветер, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду ночью и 17 метров днем. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а вот днем вновь зарядят небольшие дожди.

В четверг ночью столбики термометра покажут -2…+3 градуса, днем потеплеет до +8…+13, а местами до +18 градусов. Будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный6 ночью со скоростью 7-12 метра в секунду, местами до 15-20 метров, а днем - 4-9 метра в секунду, местами до 14 метров. И днем, и ночью будет дождливо.

В последний рабочий день будет прохладно. Ночью ожидается -3…+2 градуса, местами до -12. Днем синоптики прогнозируют всего +5…+10. Северо-западный ветер будет менять направление на юго-восточное, но особого беспокойства не доставить – скорость будет достигать 12 метров в секунду. Ночью пройдут небольшие дожди, а вот днем будет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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