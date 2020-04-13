2020-04-13T21:02:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Главные новости о коронавирусе в Кузбассе на 14 апреля 2020

Как обстоит ситуация с коронавирусом к 14 апреля 2020 в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
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Главные новости о коронавирусе в Кузбассе на 14 апреля 2020Главные новости о коронавирусе в Кузбассе на 14 апреля 2020Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация с коронавирусом в Кузбассе за минувшие сутки изменилась. Мы расскажем, как обстоят дела на 14 апреля 2020 года.

В Кузбассе за прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус еще у трех кузбассовцев. По данным оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, число заболевших в Кузбассе достигло 15 человек. Из них 12 сейчас находятся в больницах Кемерова и Новокузнецка, а трое уже выздоровели и были выписаны домой. Все заболевшие изолированы в инфекционных больницах Кузбасса, получают необходимую медицинскую погмощь.

Кроме того, на домашней самоизоляции, в обсерваторах или в медицинских стационарах находятся 3522 человек. В основном это люди, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией, у которых нет признаков ОРВИ.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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