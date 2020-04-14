Оперативный штаб Кузбасса рассказал о числе заболевших коронавирусом на 14 апреля 2020

Сколько человек заболели коронавирусом на 14 апреля 2020? Об этом рассказали в оперативном межведомственном штабе региона.

За последние сутки число заболевших коронавирусной инфекцией кузбассовцев увеличилось. В течение предыдущего дня стало известно о трех пациентов, у которых подтвердился коронавирус. Таким образом, количество заболевших достигло 15 человек. Трое из них уже выздоровели, а 12 находятся в инфекционных больницах региона.

Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней самоизоляции остаются 3522 человека. У них нет признаков коронавирусной инфекции, однако эти люди вернулись из стран или регионов с неблагополучной эпидемической ситуацией по коронавирусу.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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