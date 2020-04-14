2020-04-14T12:59:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбасс в пятый раз отмечен как регион с эффективными методами противодействия коронавирусу

Эксперты отметили начало производства клапанов для аппаратов ИВЛ
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасс в пятый раз отмечен как регион с эффективными методами противодействия коронавирус. ФОТО: АПККузбасс в пятый раз отмечен как регион с эффективными методами противодействия коронавирус. ФОТО: АПК
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Кузбасс в пятый раз вошел в число регионов России, где применяются самые эффективные и нестандартные методы противодействия коронавирусной инфекции.

Экспертный институт социальных исследований в пятый раз отметил Кузбасс как регион, где применяются эффективные меры по противодействию коронавирусу. В этот раз внимания удостоилось производство клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких, которые начал выпускать Кемеровский механический завод.

Эти клапаны специалисты КМЗ разработали вместе со специалистами областной больницы, а нужны они для подключения аппаратов ИВЛ к системе подачи кислорода. Все 15 клапанов из первой партии прошли испытания, сейчас же разрабатывается документация, которая позволит получить сертификаты и наладить серийное производство.

- Мы развернем производство не только для Кузбасса, но и для всего Сибирского федерального округа - в наших интересах помочь и соседним регионам, - заявил губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, он поручил провести аудит всего медицинского оборудования, чтобы при необходимости наладить его производство в Кузбассе.

Отметим, что ранее ЭИСИ высоко оценил такие меры противодействия коронавирусу, как пакет решений по поддержке населения и бизнеса Кузбасса, практику торговли с автолавок, новые формы поддержки молодых врачей и их наставников. Кроме того, в список лучших региональных инициатив включена практика рассылки в мессенджерах аудиозаписи обращения губернатора к жителям области.

- Распространение обращения в мессенджерах может стать эффективной мерой борьбы с фейками (намеренно распространяемыми лживыми слухами), которые зачастую именно через мессенджеры и распространяются, - отмечалось в аналитическом материале ЦПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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