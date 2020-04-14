Ситуация с коронавирусом в Кузбассе: последние новости на 14 апреля.

В Кузбассе ситуация с коронавирусом остается актуальной. Более того, за последние дни увеличилось число заболевших – до 15 человек. Какие меры принимаются для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса?

Сколько заболевших сейчас в Кузбассе? Какие меры предпринимаются, чтобы заразный вирус не поразил еще больше жителей региона? Как обезопасить себя и близких от коронавируса? какие предприятия могут работать, а какие – нет во время самоизоляции?

На этот и многие другие вопросы отвечают представители областного межведомственного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Среди них – замгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник, министр соцзащиты населения Кузбасса Елена Воронина, замруководителя Управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко.

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