2020-04-14T20:58:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Главные новости о коронавирусе в Кузбассе на 15 апреля 2020

Количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось
Екатерина РОМАНОВА
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Главные новости о коронавирусе в Кузбассе на 15 апреля 2020Главные новости о коронавирусе в Кузбассе на 15 апреля 2020Фото: Олег ЗОЛОТО
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Количество заболевших коронавирусом в Кузбассе за последние сутки увеличилось. На 15 апреля 2020 их число достигло 16. Об этом сообщает оперативный межведомственный штаб.

Специалисты оперативного межведомтскенного штаба сообщают о том, что на 15 апреля 2020 года в Кузбассе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 16 человек. Последний случай был зарегистрирован накануне. Трое из заболевших уже прошли курс лечения и выписаны из больницы.

Еще 13 человек по-прежнему остаются в больнице. За их состоянием постоянно следят врачи. Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 3165 кузбассовцев. Все они либо вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, либо находились в контакте с теми, кто заболел.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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