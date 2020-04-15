2020-04-15T02:44:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Данные оперативного штаба о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 15 апреля 2020

Сколько кузбассовцев на 15 апреля 2020 болеет коронавирусом
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Данные оперативного штаба о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 15 апреля 2020Данные оперативного штаба о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 15 апреля 2020Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Специалисты оперативного межведомственного штаба по противодействию распространения коронавируса в Кузбассе рассказали об увеличении количества заболевших.

На 15 апреля в Кузбассе зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Последний случай врачи выявили 14 апреля. Три человека уже выздоровели – их тесты показывают отрицательный результат. А вот 13 кузбассовцев остаются в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в домашней самоизоляции, в обсервации и под наблюдением врачей в инфекционных больницах региона остаются 3165 человек. В основном это те, кто вернулся из-за рубежа или приехал из других регионов и не имеет признаков ОРВИ, однако есть и те, кто контактировал с заболевшими.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослых

В Кузбассе с 14 апреля ужесточились ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавируса. Так, некоторые рекомендованные ранее ограничения стали запретами. (подробности)

В Кузбассе запрещено посещать парки, скверы и детские площадки из-за ситуации с коронавирусом

Вводится временный запрет на посещение парков, скверов, прочих мест культуры и отдыха, включая детские площадки. Ранее эта мера носила рекомендательный характер. (подробности)

Из-за коронавируса целый подъезд дома в Кемерове оказался на карантине

Целый подъезд многоквартирного дома в Кемерове оказался на карантине. Изолировали жителей из-за консьержки, у которой обнаружилось заболевание коронавирусом (подробности)

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось до 16

В Кузбассе выросло число зараженных коронавирусом до 16 человек. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора. (подробности)

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус
Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Новости 24
Тесты на коронавирус в Кузбассе начала делать четвертая лаборатория
Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослых
В Кузбассе запрещено посещать парки, скверы и детские площадки из-за ситуации с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось до 16
Из-за коронавируса целый подъезд дома в Кемерове оказался на карантине
Коронавирусная инфекция зафиксирована в четырех городах Кузбасса
Сергей Цивилев подписал два решения о введении режима ЧС
Роспотребнадзор запретил кузбассовцам публично праздновать Пасху
Совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского доставили в кемеровский СИЗО
Кузбасская фармацевтическая фабрика увеличила производство антисептиков
Маленький новокузнечанин спрыгнул с гаража и сломал ногу
Полиция опровергла информацию о закрытии для посещения кладбища в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
Фонтаны в Новокузнецке заработают в конце апреля
Обратившиеся с открытым письмом к Цивилеву кузбассовцы вылетели из Таиланда на родину
В Кузбассе из-за ремонта путей изменится расписание электричек
В Междуреченске и Тисульском районе начался ледоход
Новые автобусы, трамваи и троллейбусы получит Новокузнецк
Пожилой кузбассовец попался на перепрятывании героина
О втором заболевшем коронавирусом в Мариинске сообщил глава города
Четыре пивных магазина закрыли в Кузбассе из-за самоизоляции
Пятерых взрослых и ребенка спасли на пожаре в Кемерове
Новый заместитель главы города назначен в Новокузнецке
Ради примирения с возлюбленной кемеровчанин разбил в ее доме окно
В Кузбассе водитель отправится в колонию за гибель 13-летнего школьника
В Кузбассе директор угольного холдинга подозревается в крупном коммерческом подкупе
В Кузбассе чемпионат мира по парашютному спорту не отменят