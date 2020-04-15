Данные оперативного штаба о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 15 апреля 2020

Специалисты оперативного межведомственного штаба по противодействию распространения коронавируса в Кузбассе рассказали об увеличении количества заболевших.

На 15 апреля в Кузбассе зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Последний случай врачи выявили 14 апреля. Три человека уже выздоровели – их тесты показывают отрицательный результат. А вот 13 кузбассовцев остаются в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в домашней самоизоляции, в обсервации и под наблюдением врачей в инфекционных больницах региона остаются 3165 человек. В основном это те, кто вернулся из-за рубежа или приехал из других регионов и не имеет признаков ОРВИ, однако есть и те, кто контактировал с заболевшими.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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