Россельхозбанк приобрел у ВЭБ.РФ права требований по кредитам ГК «Евродон»

Россельхозбанк и ВЭБ.РФ подписали соглашение о переуступке прав требований по кредитам ГК «Евродон». Сумма сделки составила 6,2 миллиарда рублей.

ГК «Евродон» являлся одним из крупнейших производителей индейки. В 2016 году группа начала испытывать финансовые трудности.

ВЭБ.РФ, как основной кредитор ГК «Евродон», получил контроль над предприятием в 2017 году после того, как предыдущие владельцы не смогли обслуживать долг. С февраля 2019 года на предприятии была введена процедура наблюдения. ВЭБ.РФ взял на себя операционное управление предприятием, провел санацию ГК «Евродон».

Россельхозбанк в своей работе с непрофильными активами, в первую очередь решает задачу их сохранения и активно реализует стратегию финансового оздоровления предприятий. Такой подход позволяет не снижать объемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также сохранять рабочие места на сельских территориях.

«Для Россельхозбанка как опорного банка российского агропромышленного комплекса оздоровление предприятия является первым приоритетом. Мы заинтересованы в скорейшем перезапуске производства ГК «Евродон». В настоящий момент интерес к покупке актива проявило сразу несколько профильных инвесторов. Нами будут рассмотрены все предложения и принято то решение, которое будет оптимальным как для предприятия, так и для отрасли в целом», — отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«ВЭБ.РФ, являясь основным владельцем ГК «Евродон», выполнил свою функцию развития: сохранил производственную площадку, решил множество задач фитосанитарного характера на предприятии. Подписание соглашение о передаче такого значимого для региона предприятия профильному институту - Россельхозбанку, обладающему необходимыми компетенциями в финансировании сельского хозяйства, это, считаю, очень хорошее решение, которое позволит реализовать потенциал ГК «Евродон», — сказал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев.

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