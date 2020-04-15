2020-04-15T07:51:38+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк приобрел у ВЭБ.РФ права требований по кредитам ГК «Евродон»

Банк активно реализует стратегию финансового оздоровления предприятий
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россельхозбанк и ВЭБ.РФ подписали соглашение о переуступке прав требований по кредитам ГК «Евродон». Сумма сделки составила 6,2 миллиарда рублей.

ГК «Евродон» являлся одним из крупнейших производителей индейки. В 2016 году группа начала испытывать финансовые трудности.

ВЭБ.РФ, как основной кредитор ГК «Евродон», получил контроль над предприятием в 2017 году после того, как предыдущие владельцы не смогли обслуживать долг. С февраля 2019 года на предприятии была введена процедура наблюдения. ВЭБ.РФ взял на себя операционное управление предприятием, провел санацию ГК «Евродон».

Россельхозбанк в своей работе с непрофильными активами, в первую очередь решает задачу их сохранения и активно реализует стратегию финансового оздоровления предприятий. Такой подход позволяет не снижать объемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также сохранять рабочие места на сельских территориях.

«Для Россельхозбанка как опорного банка российского агропромышленного комплекса оздоровление предприятия является первым приоритетом. Мы заинтересованы в скорейшем перезапуске производства ГК «Евродон». В настоящий момент интерес к покупке актива проявило сразу несколько профильных инвесторов. Нами будут рассмотрены все предложения и принято то решение, которое будет оптимальным как для предприятия, так и для отрасли в целом», — отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«ВЭБ.РФ, являясь основным владельцем ГК «Евродон», выполнил свою функцию развития: сохранил производственную площадку, решил множество задач фитосанитарного характера на предприятии. Подписание соглашение о передаче такого значимого для региона предприятия профильному институту - Россельхозбанку, обладающему необходимыми компетенциями в финансировании сельского хозяйства, это, считаю, очень хорошее решение, которое позволит реализовать потенциал ГК «Евродон», — сказал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
СУЭК приобрела для шахты имени С.М. Кирова новый очистной комплекс JOY
На шахту имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий) приобретено 203 секции механизированной крепи JOY 13/26 производства Joy Global (Великобритания). Общая стоимость контракта составляет более 38 миллионов евро
Компания «СУЭК-Кузбасс» выделила медицинские средства городским больницам для профилактики и лечения коронавируса
Компания «СУЭК-Кузбасс» оказала поддержку медицинским учреждениям Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией
Услуги Россельхозбанка не выходя из дома: возможности биометрической системы и «Голосового помощника»
В связи с введением ряда ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции Россельхозбанк расширил возможности по дистанционному предоставлению финансовых услуг физическим лицам
В Кузбассе размер заявки на кредит по льготной сельской ипотеке на 14 процентов ниже среднероссийского – исследование
Такие данные получили аналитики Россельхозбанка, первого кредитного учреждения, начавшего реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
Новости 24
В три раза снизилось число изолированных из-за коронавируса в Кузбассе
Россельхозбанк приобрел у ВЭБ.РФ права требований по кредитам ГК «Евродон»
Трехлетняя девочка получила удар качелями в лицо на детской площадке в Кемерове
Четвертый пациент с коронавирусом выписан из больницы в Кузбассе
До 19 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в Кузбассе
Почти 7 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
УФАС выявила нарушения в установлении тарифов в Кузбассе
В Кузбассе после каждого рейса дезинфицируют электрички
Шумный лифт не давал кемеровчанину спать по ночам
Кузбассовец сломал обе ноги в попытке сбежать от полиции
В Новокузнецке два дня будут выть сирены
Женщина с топором в руках вломилась в дом кузбассовца
Тесты на коронавирус в Кузбассе начала делать четвертая лаборатория
Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослых
В Кузбассе запрещено посещать парки, скверы и детские площадки из-за ситуации с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось до 16
Из-за коронавируса целый подъезд дома в Кемерове оказался на карантине
Коронавирусная инфекция зафиксирована в четырех городах Кузбасса
Сергей Цивилев подписал два решения о введении режима ЧС