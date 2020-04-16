2020-04-15T18:59:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперативный штаб сообщил о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 16 апреля 2020 года

Сколько кузбассовцев на 16 апреля 2020 года болеет коронавирусом
Ирина АВТУШКО
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Оперативный штаб сообщил о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 16 апреля 2020 годаОперативный штаб сообщил о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 16 апреля 2020 годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Стали известны последние данные о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кузбассе. Об этом сообщили специалисты оперативного межведомственного штаба области.

Так, на 16 апреля зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У четырех из них диагноз подтвердился накануне. Столько же человек выздоровели уже выписаны из больниц, причем последнего из них отпустили домой 15 апреля. В больницах на данный момент находится 15 человек. Они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Также на домашней самоизоляции, обсервации и под наблюдением врачей в инфекционных больницах региона остаются 1128 человек. В основном это те, кто вернулся из-за рубежа или приехал из других регионов и не имеет признаков ОРВИ, однако есть и те, кто контактировал с заболевшими.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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