2020-04-16T07:39:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Актуальные новости о коронавирусе в Кузбассе на 16 апреля 2020 года: появилось еще четверо заболевших

Также из больницы выписан пятый пациент
Ирина АВТУШКО
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Оперативный штаб сообщил о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 16 апреля 2020 годаОперативный штаб сообщил о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 16 апреля 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным областного оперативного штаба, число заболевших коронавирусной инфекцией в Кузбассе по состоянию на 16 апреля составило 23 человека. При этом из новокузнецкой больницы выписан пятый выздоровевший.

Специалисты оперативного межведомственного штаба сообщают о том, что на 11.00 16 апреля 2020 года в Кузбассе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 23 человек. Последние четыре случая были зарегистрированы за прошедшие сутки. При этом пятеро из заболевших уже прошли курс лечения. Их тесты дали отрицательный результат на коронавирус, поэтому пациенты отправлены домой. Последний из них выписался из горбольницы № 29 Новокузнецка.

Еще 18 человек остаются на лечении. Они изолированы, за состоянием постоянно следят врачи. Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 1151 кузбассовец. Все они либо вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, либо находились в контакте с теми, кто заболел.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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