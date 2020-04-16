2020-04-16T07:44:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев утвердил перечень наиболее важных для Кузбасса предприятий в ситуации с коронавирусом

При необходимости им будет оказываться содействие и обеспечение рабочих мест
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев утвердил перечень наиболее важных для Кузбасса предприятий в ситуации с коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев утвердил перечень наиболее важных для Кузбасса предприятий в ситуации с коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев утвердил перечень системообразующих для региона предприятий в условиях распространения коронавируса. Они оказывают большое влияние на занятость населения и экономику, поэтому за их состоянием будут следить и при необходимости оказывать содействие.

Перечень сформирован по требованию Президента РФ Владимира Путина, который поручил регионам сформировать собственные списки по аналогии с утвержденным ранее на федеральном уровне перечнем системно значимых предприятий и отраслей.

- Задача этого списка - обеспечить повышенное внимание власти к крупным работодателям. Экономика испытывает повышенную нагрузку из-за введенных ограничений и снижения спроса на некоторые товары и услуги. Важно внимательно наблюдать, как чувствуют себя крупнейшие предприятия Кузбасса, чтобы при необходимости оказать им поддержку. Это позволит сохранить рабочие места не только на системообразующих предприятиях, но и в компаниях, которые входят в кооперационные цепочки, выступают поставщиками или подрядчиками, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В министерстве труда и занятости населения Кузбасса отметили, что список сформирован на основании предложений отраслевых министерств и департаментов, министерства финансов Кузбасса, органов местного самоуправления. В качестве критериев отбора учитывались численность сотрудников и размер выручки.

В итоговый перечень вошли 126 организаций, которые стратегически важны как для области в целом, так и для того города или района, где они расположены. В их числе крупнейшие угольные, металлургические, энергетические предприятия, сельскохозяйственные и животноводческие комплексы, заводы пищевой и перерабатывающей промышленности, аэропорты, транспортные, коммунальные, машиностроительные организации и другие значимые предприятия. При необходимости список может быть дополнен.

Сейчас минтруд Кузбасса вместе с отраслевыми органами власти будет вести постоянный мониторинг по выявлению негативных тенденций и случаев ухудшения финансово-экономического положения организаций из данного списка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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