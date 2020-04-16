2020-04-16T07:25:37+03:00
Общество

«Зачем эта клоунада?»: новокузнечанин отказался уходить из парка и отчитал мэра

Видео с рейдом по парку глава города выложил в соцсетях
Екатерина РОМАНОВА
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«Зачем эта клоунада?»: новокузнечанин отказался уходить из парка и отчитал мэра. ФОТО: кадр видео Сергея Кузнецова«Зачем эта клоунада?»: новокузнечанин отказался уходить из парка и отчитал мэра. ФОТО: кадр видео Сергея Кузнецова
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В среду, 15 апреля, глава Новокузнецка прошел по городским паркам и скверам, чтобы напомнить горожанам о новых запретах, связанных с коронавирусом. Один из горожан, услышав о запрете, обсыпал мэра ругательствами.

Призыв оставаться дома с 14 апреля подкреплен запретом на пребывание в парках, скверах, спортивных и детских площадках. Однако далеко не все горожане следуют этому запрету. Так, в среду глава Новокузнецка Сергей Кузнецов прошел по паркам и скверам и лично объяснил отдыхающим и гуляющим горожанам, что здесь находиться нельзя. И если одни согласились с тем, что нарушают запрет, и покинули места отдыха, то другие вступили в яростную словесную перепалку.

Так, один из спортсменов, занимающихся на площадке для воркаута в парке имени Гагарина, заявил, что он, конечно, уйдет, но через час вернется, и никакие сигнальные ленты не помешают ему заниматься. А также при помощи нецензурной лексики выразил свое отношение к запретам.

- Почему я должен уходить? Потому что вы сказали? Мне кажется, вы не угадали! Я хожу, занимаюсь, мне зачем слушать ваши бредни, - агрессивно заявляет молодой спортсмен. - Зачем эта фикция? Для кого эта клоунада? Все люди нормальные думают, что это клоунада. Это вот вы и телевизионщики придумываете. Народ в ***, а вам по ***, что происходит!

Глава города пытался спокойно убедить спортсмена, что лучше покинуть площадку и не подвергать риску ни себя, ни окружающих, однако юноша так и не согласился с этим.

А после, уже со страницы своего аккаунта, Сергей Кузнецов еще раз напомнил о запрете находиться в общественных местах

- Друзья! Горожане! Услышьте меня! С таким халатным отношением нам вирус не победить! Прошу вас: по возможности ограничить выходы из дома, не выезжать за пределы города и области! - просит мэр Новокузнецка. - Похоже пока не до всех новокузнечан доходит важность данного вопроса. Некоторые воспринимают коронавирус как обычную простуду! Нет, это совершенно не так! Люди гибнут сотнями тысяч. Помогайте друг другу и берегите друг друга!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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