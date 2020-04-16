2020-04-16T11:19:02+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ в Кузбассе подвел итоги использования специального кредитного продукта для субъектов в МСБ «Микро АПК»

Наиболее востребованной отраслью для фермеров, воспользовавшихся кредитным продуктом «Микро АПК», оказалось растениеводство
Яков КРЫМСКИЙ
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Специализированный кредит был разработан РСХБ и введен в действие с 14 июня 2019 года для субъектов малого и среднего бизнеса в целях создания благоприятных условий для их развития. В 2020 году в период с января по март клиенты Кемеровского филиала уже подали более 20 заявок на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2019 году составил 652 миллиона рублей. В рамках «Микро АПК» было предоставлено кредитов на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Средства были направлены на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений, сырья для переработки и других производственных запасов, для выдачи зарплат сотрудникам, аренды, авансовых платежей, уплаты налогов и другие цели.

Наиболее востребованной отраслью для фермеров, воспользовавшихся кредитным продуктом «Микро АПК», оказалось растениеводство. Доля кредитов, вложенных аграриями в данную отрасль, составила 78,3 процента.

Чтобы получить кредит, необходимо обратиться в Банк, предоставив минимальный перечень документов. Ознакомиться с перечнем можно на сайте Банка. https://www.rshb.ru/smallbusiness/microbusiness/mikro_apk/

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели имеют возможность взять кредитные средства по льготной ставке до 5 процентов годовых в размере до 5 миллионов рублей. Срок кредитования составляет до 12 месяцев включительно.

В рамках предложения решение об открытии кредитной линии принимается в срок от трех рабочих дней и на основании сокращенного перечня документов. Заем предоставляется на цели, связанные с проведением сезонных работ, а также на пополнение оборотных средств.

Как отмечает клиент Банка индивидуальный предприниматель глава КФХ Гурлева Альбина: «Действительно, кредит «Микро АПК» очень удобный – минимум документов и быстро одобрили, что позволило оперативно закупить ГСМ для проведения уборочной. Большое спасибо сотрудникам Россельхозбанка в г. Белово за грамотное и внимательное обслуживание».

«Оказание финансовой поддержки фермерам – одно из важнейших направлений нашей деятельности. На сегодняшний день Банк использует эффективные инструменты поддержки сегмента МСБ, продолжая совершенствовать линейку продуктов. Мы стремимся создать наиболее благоприятные условия для развития фермерских предприятий, поэтому готовы предложить выгодные кредиты для каждого своего клиента. «Микро АПК» является именно таким кредитным продуктом, который расширяет возможности аграриев», – подчеркнул заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров.

Россельхозбанк в 2019 году вошел в пятерку лучших банков для кредитования субъектов МСБ по версии рейтингового портала «МаркаКачества». Особое внимание аналитики обратили на выгодные программы микрокредитования Банка.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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