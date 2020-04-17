2020-04-17T08:53:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос парада Победы в Кемерове: какого числа пройдет и почему переносят

Почему в Кемерове переносят парад Победы-2020 и какого числа он пройдет
Ирина АВТУШКО
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Отмена парада Победы 9 мая 2020 в Кемерове: почему отменяют и на какое число перенесутОтмена парада Победы 9 мая 2020 в Кемерове: почему отменяют и на какое число перенесутФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кемерове перенесен парад Победы-2020. Когда именно он пройдет, пока не сообщается.

На оперативном совещании с членами Совета безопасности, которое прошло в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин сделал важное заявление - парад Победы, посвященный 75-летию знаменательной даты, перенесен.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Ожидаемо, что вслед за Москвой торжественные шествия будут отменены и по всей стране, в том числе и в Кузбассе. О новых сроках говорить рано, поскольку непонятно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. При благоприятном прогнозе парад может пройти 24 июня - именно эта дата была выбрана для парада в 1945 году. Другой вариант - осень, когда эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.

Напомним, что ранее в Кузбассе по распоряжению губернатора Сергея Цивилева были отменены все театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия, в том числе религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий. Запрещена работа торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них магазинов продуктов, товаров первой необходимости, салонов связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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