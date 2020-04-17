2020-04-17T08:50:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос акции «Бессмертный полк-2020» в Кемерове: какого числа пройдет и почему переносят

Какого числа в Кемерове пройдет акция «Бессмертный полк-2020» и почему ее перенесли
Ирина АВТУШКО
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Перенос празднования 9 мая 2020 в Кемерове: на какое число переносят и почемуПеренос празднования 9 мая 2020 в Кемерове: на какое число переносят и почемуФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Традиционную акцию «Бессмертный полк-2020» в Кемерове перенесли. Это связано с невозможностью ее проведения сейчас, когда в стране неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом.

В четверг, 16 апреля, на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами Совета безопасности стало известно, что празднование 9 Мая переносится, а вместе с ним и шествие «Бессмертного полка».

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - обратился глава государства к постоянным участникам акции. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

Владимир Путин пообещал, что без праздника ветераны не останутся. И парад Победы, и марш «Бессмертного полка» состоятся, но в другие даты. Когда именно - будет объявлено позднее, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в стране. Например, дату могут наметить на осень, когда уже можно будет проводить массовые мероприятия. Например, на 2 или 3 сентября - День окончания Второй мировой войны. При благоприятном развитии ситуации возможны и более ранние даты, например 24 июня - в день проведения самого первого Парада Победы в 1945 году.

Напомним, что согласно распоряжению главы региона, ранее в Кузбассе были отменены все театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия, в том числе религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий. Запрещена работа торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них магазинов продуктов, товаров первой необходимости, салонов связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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