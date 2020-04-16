2020-04-16T12:53:21+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Бригада Евгения Косьмина первой в СУЭК добыла два миллиона тонн угля

Бригада Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» первой в Сибирской угольной энергетической компании добыла с начала года двухмиллионную тонну угля
Яков КРЫМСКИЙ
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Весь уголь выдан из лавы № 50-05, к отработке которой коллектив приступил еще в прошлом году. Фото: АО «СУЭК–Кузбасс»Весь уголь выдан из лавы № 50-05, к отработке которой коллектив приступил еще в прошлом году. Фото: АО «СУЭК–Кузбасс»
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Весь уголь выдан из лавы № 50-05, к отработке которой коллектив приступил еще в прошлом году. Отличительной особенностью этой лавы, как и двух предыдущих на пласту 50, является уникальная длина забойной части - 400 метров. Забой оснащен 233 секциями крепи ДБТ 2500/5000, вместо стандартно используемых 175 секций. Раскройка шахтных полей длинными лавами позволяет увеличить объемы запасов вынимаемого столба и сократить число перемонтажей, увеличить нагрузки на очистной забой за счет сокращения количества и длительности концевых и вспомогательных операций, снизить потребность в проходке и, соответственно, затраты на нее.

В состав забоя также входит очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900 – первый представитель такого класса техники в России, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час.

Напомним, что на этом оборудовании бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина установила несколько рекордов добычи российского и мирового уровня. В мае и июле 2017 года коллектив выдавал на-гора, соответственно, 1 миллион 407 тысяч тонн и 1 миллион 567 тысяч тонн. А по итогам работы в августе 2018 года рекорд возрос до 1 миллион 627 тысяч тонн угля. Это лучший результат производительности по подземной добыче за месяц в угольной отрасли России и мира.

С начала 2020 года миллионный рубеж в компании «СУЭК-Кузбасс» преодолел еще один очистной коллектив шахты имени В.Д. Ялевского. Сегодня на счету бригады Анатолия Кайгородова более 1 350 тысяч тонн угля. Близки к добычи миллионной тонны угля также бригады Олега Германа шахты имени С.М. Кирова (992 тысячи тонн) и Кирилла Куксова шахты «Комсомолец» (968 тысяч тонн).

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