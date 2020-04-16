Отчитавший мэра новокузнечанин оказался судимым хоккеистом

Нахамивший главе Новокузнецка спортсмен, как оказалось, в свое время был подающим надежды хоккеистом. Однако известен он не только спортивными достижениями, но и тем, что является виновником смертельного ДТП.

Накануне мэр Сергей Кузнецов прошел по паркам и скверам города и напомнил горожанам о новых запретах, введенных в Кузбассе. Так, с 14 апреля кузбассовцам запрещено гулять в парках и скверах, находиться на уличных спортивных и детских площадках. Большинство горожан с пониманием отнеслись к замечаниям мэра. Однако один из них крайне негативно отреагировал на его слова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/773469" frameborder="0"></iframe> «Зачем эта клоунада?»: новокузнечанин отказался уходить из парка и отчитал мэра.Видео: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетях

- Почему я должен уходить? Потому что вы сказали? Мне кажется, вы не угадали! Я хожу, занимаюсь, мне зачем слушать ваши бредни, - агрессивно заявил молодой спортсмен. - Зачем эта фикция? Для кого эта клоунада? Это вот вы и телевизионщики придумываете. Народ в ***, а вам по ***, что происходит!

Молодой человек развернулся и ушел, однако на этом дело не закончилось. Как сообщил осведомленный источник, парень, занимавшийся воркаутом, действительно оказался спортсменом. Воспитанник школы хоккея, он выступал за юношеские и молодежные команды «Сибирь» (Новосибирск), «Белые медведи» (Москва), «Кристалл» (Бердск). Сейчас его имя значится в составе мужских хоккейных команд города.

В 2012 году, когда он стал фигурантом уголовного дела, тогда еще 17-летний юноша въехал в автобусную остановку на отцовской иномарке. В ДТП погиб 59-летний пешеход, еще двух человек госпитализировали с травмами. В том же 2012 году в интернете появился видеоролик с дракой на льду, в которой участвовал хоккеист.

- В настоящее время сотрудники полиции установили личность мужчины, выражавшегося грубой нецензурной бранью, и доставили его для разбирательства в отдел полиции «Центральный» УМВД России по Новокузнецку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Им оказался 25-летний местный житель. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям жителя Новокузнецка.