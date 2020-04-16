Россельхозбанк переходит на упрощенный режим работы при кредитовании корпоративных клиентов

Для того, чтобы обеспечить кредитными ресурсами предприятия АПК и других секторов экономики и при этом обезопасить своих клиентов, АО «Россельхозбанк» ввел в действие упрощенный порядок кредитования и обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок переводит большую часть процессов в электронный формат и максимально сокращает количество личных контактов и визитов в офисы Банка.

Все основные процессы переведены в формат дистанционного обслуживания, а взаимодействие осуществляется в рамках электронного документооборота. Согласно новому порядку, корпоративные клиенты могут дистанционно предоставить документы на получение кредита, пройти экспертизу, получить денежные средства, оформить залог и предоставить финансовую отчетность удаленно. Даже в случае получения льготного финансирования потребуется только разовое посещение офиса Россельхозбанка при непосредственном подписании кредитного договора.

«Учитывая возросшие потребности в кредитных продуктах как со стороны наших традиционных клиентов — аграриев, так и со стороны представителей других отраслей, мы приняли решение упростить процедуру финансовой поддержки для корпоративных клиентов. Введение временного порядка кредитования еще одна дополнительная мера по обеспечению безопасности и здоровье наших клиентов, которые мы ставим превыше всего», — заявила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Всем клиентам РСХБ предоставлена отсрочка до 30.06.2020г. в предоставлении финансовой отчетности, сданной в ФНС.

Россельхозбанк как ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса страны оказывает всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителям. За три месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 394 миллиарда рублей, что на 12 процентов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Совокупный кредитный портфель РСХБ за первые 3 месяца 2020 года увеличился на 4,9 процента и превысил 2,45 триллиона рублей. Объем кредитов юридических лиц составил 1,99 триллиона рублей, увеличившись на 5,9 процента.

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