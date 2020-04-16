Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 апреля 2020 года

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 17 апреля 2020 года в Кузбассе. Увы, в регионе продолжает расти число заболевших.

По данным областного оперативного штаба, на 11.00 17 апреля 2020 года в Кузбассе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 23 человек. Из низ пять человек выписаны из больниц – их тесты показали отрицательный результат на коронавирус.

Таким образом, на лечении находится 18 пациентов. Они изолированы, за их состоянием наблюдают врачи. При этом коронавирусная инфекция зафиксирована уже в пяти территориях, в их числе – Кемерово, Новокузнецк, Топки, Мариинск и Прокопьевский район.

В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 1151 кузбассовец. Все они вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или находились в контакте с заразившимися.

По поводу ситуации с коронавирусом 16 апреля к жителям области обратился губернатор Сергей Цивилев. Он сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен до 26 апреля включительно. Глава региона напомнил, что отменены всем массовые мероприятия, в том числе, религиозные, поэтому Пасха в этом году пройдет в режиме онлайн.

Также Сергей Цивилев поблагодарил жителей области за сознательность, добавив, что принятые меры дали свои результаты – число заболевших растет медленно. Однако, как выяснилось, эти меры соблюдают не все: в Новокузнецке юноша на требование мэра города Сергея Кузнецова покинуть спортивную площадку ответил градоначальнику отборной бранью.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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