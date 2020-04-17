Виртуальный культпоход: чем заняться на карантине в Кемерове

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в областной столице отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с численностью более 100 человек. Однако театры и музеи предложили горожанам альтернативу - виртуальные посещения. Теперь можно смотреть спектакли и посещать выставки, буквально не вставая с дивана, - «Комсомолка» составила для своих читателей культурную онлайн-программу.

Шедевры оружейного искусства

Отправляемся на экскурсию в краеведческий музей.

Кемеровский областной краеведческий музей приглашает посетить виртуальную выставку «Оружейная палата», которая включает более 60 единиц холодного и огнестрельного оружия.

Выставка построена по хронологическому принципу: от XVIII века до современного периода.

Большой ценностью обладают предметы из коллекции холодного оружия. Холодное оружие - это символ мужества и чести, побед и достижений, символ особого статуса. В коллекции: казачьи шашки; охотничьи ножи; кавказские кинжалы, декорированные сканью и орнаментом; восточные сабли, украшенные полудрагоценными камнями; подарочные кортики, изготовленные по образцу армейских кортиков, стоявших на вооружении Советского государства в середине XX века. Представленное оружие изготовлено во всемирно известных оружейных центрах России - Златоусте, Дагестане и Чечне.

Огромный интерес у посетителей вызывает огнестрельное оружие, стоявшее на вооружении во времена Российской империи, Советского государства, Российской Федерации: кремниевые пистолеты, гладкоствольные ружья, штурмовая винтовка StG 44, пистолет «Маузер», пистолет-пулемет Судаева, созданный для уличных боев блокадного Ленинграда, пистолет Макарова, револьвер «Наган», автомат Калашникова (АКА-74М). Эти предметы вооружения были произведены в разных странах мира.

Посетить виртуальную экскурсию можно здесь >>

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Кемеровский госуниверситет приглашает кемеровчан посетить музей археологии, этнографии и экологии Сибири. Фото: Кадр виртуального тура/vrkuzbass.ru

Путешествие в прошлое

Знакомимся с артефактами Сибири.

Кемеровский госуниверситет приглашает кемеровчан посетить музей археологии, этнографии и экологии Сибири.

Музей начал отсчет своей истории с 70-х годов прошлого столетия, когда начали создавать кафедральные музеи археологии и зоологии. В 1980 году музеи были открыты. Представленные в музее материалы собирались преподавателями и студентами исторического и биологического факультетов более 30 лет. В 1997 году музеи объединились. Сегодня музей представляет собой крупное подразделение университета, которое имеет библиотеку, фототеку, архив, реставрационную и таксидермическую мастерские, камеральную лабораторию, фондохранилища, учебные аудитории.

Фонды музея насчитывают более 310 тысяч единиц хранения. Помимо материалов по археологии и этнографии Южной Сибири, здесь хранятся копии петроглифов Алтая, Хакасии, Тувы, Казахстана и Киргизии, остеологические, палеонтологические, зоологические, энтомологические и орнитологические коллекции.

С коллекциями музея работают школьники, студенты, аспиранты, ученые и ведущие специалисты из разных стран. Музейные фонды и экспозиции являются учебной базой для спецкурсов и практических занятий по истории первобытного общества, этнографии, музееведению и экологии.

Виртуальный тур музея - здесь >>

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Ценители и истинные поклонники творчества Иосифа Давыдовича услышат любимые многими поколениями композиции. Фото: Кадр концерта/youtube.com

Песни сердца

Вспоминаем легендарного исполнителя.

На виртуальной сцене Государственной филармонии Кузбасса прозвучат песни Иосифа Кобзона. Иосиф Кобзон - человек-эпоха, чья судьба была неразрывно связана с жизнью страны, а голос и песни знакомы каждому. В программе концерта - песни, посвященные Великой Отечественной войне, классические романсы, патриотические и гражданские песни, написанные композиторами Василием Соловьевым-Седым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым, Никитой Богословским и другими.

Ценители и истинные поклонники творчества Иосифа Давыдовича услышат любимые многими поколениями композиции, в том числе «Я люблю тебя, жизнь», «А у нас во дворе…», «Мгновения», «Дорожка фронтовая».

Посмотреть концерт онлайн можно зедсь >>

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Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает всех желающих отправиться в видеотур к древнему святилищу. Фото: «Томская писаница»

Эхо веков

Изучаем древнее святилище «Томской писаницы».

Благодаря тому, что мы живем в век высоких технологий, можно побывать в самых разных местах, не выходя из дома. Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает всех желающих отправиться в видеотур к древнему святилищу вместе с экскурсоводом Ларисой Юсифовой.

На высоком правом берегу реки Томи сама природа создала уникальное место - гладкие вертикальные выходы камня, а перед ними - небольшую площадку, своего рода сцену. Древние люди не могли не воспользоваться таким подарком природы. Они выбили на каменных плоскостях рисунки и превратили это место в святилище, куда приходили по суше или сплавлялись по реке, чтобы помолиться своим богам, попросить у них удачной охоты.

Изображения лодок и фантастических животных иллюстрируют древний миф о путешествии душ умерших сородичей по «реке смерти в страну мертвых», то есть о переселении в потусторонний мир. В целом же основная идея святилища - это идея плодородия. Об этом свидетельствует и присутствие солнцеголовых божеств, и наличие на памятнике большого числа солярных, или солнечных, знаков. Большая часть изображений относится к эпохе энеолита и бронзы - это III - II тысячелетие до нашей эры.

Всего на десяти вертикальных плоскостях нанесено около 300 рисунков. Эти изображения занимают скальную поверхность 10 метров в длину и 3,5-4 метра в высоту.

Онлайн-тур по музею-заповеднику - здесь >>