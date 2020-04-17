Виртуальный культпоход: чем заняться на карантине в Кемерове
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в областной столице отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с численностью более 100 человек. Однако театры и музеи предложили горожанам альтернативу - виртуальные посещения. Теперь можно смотреть спектакли и посещать выставки, буквально не вставая с дивана, - «Комсомолка» составила для своих читателей культурную онлайн-программу.
Шедевры оружейного искусства
Отправляемся на экскурсию в краеведческий музей.
Кемеровский областной краеведческий музей приглашает посетить виртуальную выставку «Оружейная палата», которая включает более 60 единиц холодного и огнестрельного оружия.
Выставка построена по хронологическому принципу: от XVIII века до современного периода.
Большой ценностью обладают предметы из коллекции холодного оружия. Холодное оружие - это символ мужества и чести, побед и достижений, символ особого статуса. В коллекции: казачьи шашки; охотничьи ножи; кавказские кинжалы, декорированные сканью и орнаментом; восточные сабли, украшенные полудрагоценными камнями; подарочные кортики, изготовленные по образцу армейских кортиков, стоявших на вооружении Советского государства в середине XX века. Представленное оружие изготовлено во всемирно известных оружейных центрах России - Златоусте, Дагестане и Чечне.
Огромный интерес у посетителей вызывает огнестрельное оружие, стоявшее на вооружении во времена Российской империи, Советского государства, Российской Федерации: кремниевые пистолеты, гладкоствольные ружья, штурмовая винтовка StG 44, пистолет «Маузер», пистолет-пулемет Судаева, созданный для уличных боев блокадного Ленинграда, пистолет Макарова, револьвер «Наган», автомат Калашникова (АКА-74М). Эти предметы вооружения были произведены в разных странах мира.
Посетить виртуальную экскурсию можно здесь >>
*************************************************************************
Кемеровский госуниверситет приглашает кемеровчан посетить музей археологии, этнографии и экологии Сибири. Фото: Кадр виртуального тура/vrkuzbass.ru
Путешествие в прошлое
Знакомимся с артефактами Сибири.
Кемеровский госуниверситет приглашает кемеровчан посетить музей археологии, этнографии и экологии Сибири.
Музей начал отсчет своей истории с 70-х годов прошлого столетия, когда начали создавать кафедральные музеи археологии и зоологии. В 1980 году музеи были открыты. Представленные в музее материалы собирались преподавателями и студентами исторического и биологического факультетов более 30 лет. В 1997 году музеи объединились. Сегодня музей представляет собой крупное подразделение университета, которое имеет библиотеку, фототеку, архив, реставрационную и таксидермическую мастерские, камеральную лабораторию, фондохранилища, учебные аудитории.
Фонды музея насчитывают более 310 тысяч единиц хранения. Помимо материалов по археологии и этнографии Южной Сибири, здесь хранятся копии петроглифов Алтая, Хакасии, Тувы, Казахстана и Киргизии, остеологические, палеонтологические, зоологические, энтомологические и орнитологические коллекции.
С коллекциями музея работают школьники, студенты, аспиранты, ученые и ведущие специалисты из разных стран. Музейные фонды и экспозиции являются учебной базой для спецкурсов и практических занятий по истории первобытного общества, этнографии, музееведению и экологии.
Виртуальный тур музея - здесь >>
*************************************************************************
Ценители и истинные поклонники творчества Иосифа Давыдовича услышат любимые многими поколениями композиции. Фото: Кадр концерта/youtube.com
Песни сердца
Вспоминаем легендарного исполнителя.
На виртуальной сцене Государственной филармонии Кузбасса прозвучат песни Иосифа Кобзона. Иосиф Кобзон - человек-эпоха, чья судьба была неразрывно связана с жизнью страны, а голос и песни знакомы каждому. В программе концерта - песни, посвященные Великой Отечественной войне, классические романсы, патриотические и гражданские песни, написанные композиторами Василием Соловьевым-Седым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым, Никитой Богословским и другими.
Ценители и истинные поклонники творчества Иосифа Давыдовича услышат любимые многими поколениями композиции, в том числе «Я люблю тебя, жизнь», «А у нас во дворе…», «Мгновения», «Дорожка фронтовая».
Посмотреть концерт онлайн можно зедсь >>
*************************************************************************
Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает всех желающих отправиться в видеотур к древнему святилищу. Фото: «Томская писаница»
Эхо веков
Изучаем древнее святилище «Томской писаницы».
Благодаря тому, что мы живем в век высоких технологий, можно побывать в самых разных местах, не выходя из дома. Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает всех желающих отправиться в видеотур к древнему святилищу вместе с экскурсоводом Ларисой Юсифовой.
На высоком правом берегу реки Томи сама природа создала уникальное место - гладкие вертикальные выходы камня, а перед ними - небольшую площадку, своего рода сцену. Древние люди не могли не воспользоваться таким подарком природы. Они выбили на каменных плоскостях рисунки и превратили это место в святилище, куда приходили по суше или сплавлялись по реке, чтобы помолиться своим богам, попросить у них удачной охоты.
Изображения лодок и фантастических животных иллюстрируют древний миф о путешествии душ умерших сородичей по «реке смерти в страну мертвых», то есть о переселении в потусторонний мир. В целом же основная идея святилища - это идея плодородия. Об этом свидетельствует и присутствие солнцеголовых божеств, и наличие на памятнике большого числа солярных, или солнечных, знаков. Большая часть изображений относится к эпохе энеолита и бронзы - это III - II тысячелетие до нашей эры.
Всего на десяти вертикальных плоскостях нанесено около 300 рисунков. Эти изображения занимают скальную поверхность 10 метров в длину и 3,5-4 метра в высоту.
Онлайн-тур по музею-заповеднику - здесь >>
ИСТОЧНИК KP.RU