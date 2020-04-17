2020-04-17T08:26:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос акции «Бессмертный полк-2020» в Новокузнецке: какого числа пройдет и почему переносят

Какого числа в Новокузнецке пройдет «Бессмертный полк» и когда именно он пройдет
Екатерина РОМАНОВА
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Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Новокузнецке: какого числа пройдет и почему переносятПеренос акции Бессмертный полк 2020 в Новокузнецке: какого числа пройдет и почему переносятФото: Екатерина РОМАНОВА
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Состоится ли шествие «Бессмертного полка» по улицам кузбасских городов? На этот вопрос ответил президент России Владимир Путин.

Накануне на Совете безопасности президент России Владимир Путин ответил на вопрос, который волнует всех россиян - состоится ли шествие «Бессмертного полка». Он отметил, что дата 9 мая - святая, и жизнь каждого человека бесценна. Но пик пандемии коронавируса еще не пройден, и риски высоки. Поэтому все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы переносятся. Обратился он и к тем, кто каждый год встает в ряды «Бессмертного полка».

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал Владимир Путин. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

Вслед за Москвой переносятся праздничные шествия и по всей стране, в том числе и в Кузбассе. Пока рано говорить, на какие именно сроки переносятся торжественные шествия, однако уже сейчас можно точно говорить: они состоятся, как только эпидемиологическая ситуация в стране улучшится. Предварительно, это может произойти в другую значимую дату - 24 июня: в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. Или даже осенью, когда ситуация с коронавирусом улучшится.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - заявил Путин. - И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!

Напомним, что ранее в Кузбассе по распоряжению губенрнатора Сергея Цивилева были отменены все театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия, в том числе религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий. Запрещена работа торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них магазинов продуктов, товаров первой необходимости, салонов связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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