2020-04-17T08:37:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос парада Победы в Новокузнецке: какого числа пройдет и почему переносят

Почему в Новокузнецке переносят парад Победы-2020 и какого числа он пройдет
Екатерина РОМАНОВА
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Перенос парада Победы в Новокузнцке: какого числа пройдет и почему переносятПеренос парада Победы в Новокузнцке: какого числа пройдет и почему переносятФото: Екатерина РОМАНОВА
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Парад Победы состоится в любом случае - и обязательно в 2020 году. Об этом сообщил Владимир Путин на Совете безопасности.

- Дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать подготовку к параду и другим мероприятиям, - отметил Владимир Путин. - Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал Владимир Путин. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

Вместе с тем, как торжественные мероприятия переносятся в Москве, переносятся они и по всей стране. В том числе и в Кузбассе. На сегодняшний день нет точной даты, когда они пройдут, однако точно известно, что парад, посвященный Дню Победы, обязательно состоится. Ближайшая возможная дата - 24 июня, тот самый день, когда состоялся самый первый Парад Победы в 1945 году. Но не исключено, что парад Победы в Новокузнецке перенесут на осень 2020 года, когда ситуация с коронавирусом улучшится.

Напомним, что ранее в Кузбассе по распоряжению губернатора Сергея Цивилева были отменены все театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия, в том числе религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий. Запрещена работа торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них магазинов продуктов, товаров первой необходимости, салонов связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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