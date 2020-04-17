Виртуальный культпоход: куда сходить в Новокузнецке не выходя из дома

В Кузбассе по-прежнему остается актуальным режим повышенной готовности, а многие жители региона по-прежнему остаются в самоизоляции. И если вы уже успели соскучиться по городским улочкам, театрам и музеям, приглашаем совершить виртуальную прогулку, заглянуть на выставки и спектакли, побывать в планетарии. Уверены, вы обязательно узнаете много нового и откроете город с неожиданной стороны.

«Прогулки по городу»: интересные и познавательные

Отправляемся на виртуальную экскурсию по городу.

Во время самоизоляции лучше всего оставаться дома. А если очень хочется пройтись по улицам Новокузнецка, лучше это сделать виртуально. Так, благодаря ЦГБ имени Гоголя и Центральной детской библиотекие появился цикл виртуальных экскурсий. Центральные - и не очень - улицы, достопримечательности, арт-объекты - все это включено в виртуальную прогулку. Каждая фотография каждой достопримечательности сопровождается краткой информацией: история создания, интересные факты, неожиданные детали, на которые вы, возможно, никогда не обращали внимания.

Весь путь виртуальной прогулки отображается на карте. Вы можете в любой момент остановиться, а потом продолжить путь. Или вовсе вернуться к исходной точке экскурсии - или перенестись в совершенно другое место. Уверены, вы узнаете не только о главных достопримечательностях, но и о менее известных домах, людях, событиях, которые играют важную роль в истории и культуре Новокузнецка.

Отправляемся на виртуальную прогулку по Новокузнецку >>

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За ускользающей любовью и осенью можно будет понаблюдать во время онлайн-спектакля «Сны об осени».ФОТО: Кадр видео НДТ

Смотрим «Сон об осени»

Разбираемся в многогранности любви, снах и реальности.

Сон и реальность не могут существовать друг без друга: они плавно перетекают друг в друга, причудливо смешиваясь. Таковы сны об осени: действие спектакля происходит то ли в парке, то ли на кладбище. А ключевая его тема - любовь, такая разная и неоднозначная.

Пьеса «Сон об осени» норвежского драматурга Юна Фоссе - о трагической многогранности проявлений любви: любви мужчины и женщины, любви материнской, отцовской, сыновней и даже любви Божьей. Полифония этих тем звучит в тексте поэтичной, но непримиримой разноголосицей. Случайно ли все в этом мире или предопределено? Во что верить - в Божий промысел или теорию Дарвина? За чем следовать - за разумом или чувствами? Для каждого зрителя ответ на эти вопросы будет свой.

За ускользающей любовью и осенью, за переплетением нитей человеческих жизней можно будет понаблюдать во время онлайн-спектакля «Сны об осени».

Посмотреть пьесу онлайн можно здесь >>

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Планетарий имени Альберта Федорова приглашает на виртуальные экскурсии.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Открываем тайны космоса вместе с планетарием

Отправляемся на виртуальную экскурсию.

С древних времен люди любовались звездами, пытаясь разгадать их загадки, открыть тайны Вселенной. Мир менялся, а вместе с ним и отношение к космосу и месту Земли в нем. На смену божественным знамениям пришли научные гипотезы, знания о том, что Земля - круглая, о Солнце, Луне, других планетах и космосе. А 59 лет назад первый человек - Юрий Гагарин - совершил первый космический полет.

Есть свой «космический дом» и в Новокузнецке - это планетарий имени Альберта Федорова. Он открылся в 1970 году, и с тех пор многие поколения горожан делают свой первый шаг в космос именно здесь. Сейчас планетарий, как все музеи, театры и прочие объекты культуры и образования, закрыт на карантин. Однако попасть сюда все-таки можно - благодаря виртуальной экскурсии. Здесь можно увидеть плазменный шар, который на несколько мгновений способен превратить обычного человека в повелителя молний. Здесь можно самому создать волну и увидеть, как сила трения действует на различные предметы. А еще здесь есть самая настоящая черная дыра - правда, маленькая.

Итак, отправляемся на экскурсию в планетарий! >>

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На картинах новокузнецких художников можно увидеть близкие сердцу уголки города. ФОТО: Новокузнецкий художественный музей

Гуляя по крышам

Любуемся городами и крышами на картинах художников.

Если взобраться повыше на крышу, можно увидеть целый город - или даже больше! Так, бесконечное разнообразие крыш - разных по форме, высоте и фактуре - стало вдохновением для новокузнецких и российских художников. А потом их работы объединились в выставку «Гуляя по крышам».

Каждое произведение будит наше воображение, помогает оторваться от земных проблем и взглянуть на мир с другого ракурса. Полюбоваться цветными крышами деревенских домиков, знакомыми дворами сибирских городов, куполами храмов и высотками Москвы и Петербурга, черепичными крышами прибалтийских Риги и Таллина, фантастическими крышами Самарканда и Бахчисарая. А на картинах новокузнецких художников можно увидеть близкие сердцу уголки города - конечно же, тоже с высоты крыши. Уверены, такого вы еще не видели!

Отправляемся в Новокузнецкий художественный музей онлайн >>

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Театр кукол «Сказ» предлагает попробовать свои силы в профессии бутафора. ФОТО: Кадр видео театра кукол «Сказ»

Как стать мастером кукол?

Пробуем силы в профессии бутафора.

Каждый новокузнечанин - большой или маленький - хоть раз в жизни, да бывал в театре кукол «Сказ». Куклы - такие разные, необычные, почти живые - завораживали и притягивали взгляд. И наверняка каждому хотелось и самому прикоснуться к кукле-артистке или даже создать сказку!

Теперь же у вас есть такая возможность - с театром кукол «Сказ». Вместе с бутафорами мы будем создавать тюльпан. Для этого нужно совсем немного - цветная бумага, ножницы и немного терпения.

Итак, приступаем к созданию тюльпана вместе с Татьяной Мердешевой. Будьте внимательны и аккуратны, следите за каждым движением мастера. Согнуть лист, сложить, отогнуть уголок, еще немного… И вот у вас уже готов целый букет! Теперь можно сделать еще один, и еще, и еще - вот и целая клумба! В каком спектакле или сказке они станут декорациями? А может, это будет букет для близкого человека? Решать только вам!

Посмотреть мастер-класс онлайн можно здесь >>