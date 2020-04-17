2020-04-17T21:24:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 18 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 апреля 2020 годаКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 апреля 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 18 апреля 2020 года в Кузбассе. В регионе не только выросло число заболевших, но и появился первый человек, у которого был диагностирован коронавирус.

Согласно данным, которые дает оперативный штаб, на утро 18 апреля в Кузбассе было 27 человек, у которых подтвердился коронавирус. 20 человек из них проходят лечение в инфекционных больницах Кузбасса. Еще шесть человек выздоровели и выписаны из стационаров. Кроме того, 17 апреля стало известно о первой пациентке, которая умерла пневмонией. Первый тест на коронавирус, который делали женщине, не показал наличия коронавируса. 15 апреля пациентка, у которой к тому же был сахарный диабет, умерла, и тест, сделанный после смерти, дал положительный результат на коронавирус.

После смерти пациентки был определен первый и второй круги контактировавших с ней. В них вошли 259 человек.

Еще один случай взволновал жителей Прокопьевска: здесь в инфекционную больницу доставили и изолировали фельдшера, который обратился в местную поликлинику по поводу высокой температуры. У него также взяли тесты на коронавирус.

Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 1331 кузбассовец. Все они вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или находились в контакте с заразившимися.

На сегодня случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в семи кузбасских территорияхКемерове, Новокузнецке, Топках, Мариинске, Прокопьевском районе, Мысках и Краснобродском.

Кстати, в Новокузнецке началось строительство новой инфекционной больницы, завершить которое планируют в течение полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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