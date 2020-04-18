2020-04-18T08:49:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальная служба в Кемерове 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Знаменского собора

Прямая трансляция пасхальной службы в Кемерове состоится 19 апреля 2020 года в 23.55. Богослужение в режиме онлайн проходит в Знаменском соборе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Пасхальная служба в Кемерове 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Знаменского собора. ФОТО: пресс-служба Кузбасской митрополии, Юрий Юрьев.Пасхальная служба в Кемерове 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Знаменского собора. ФОТО: пресс-служба Кузбасской митрополии, Юрий Юрьев.
Изменить размер текста:

Пасхальные богослужения проходят в режиме онлайн в Знаменском соборе. В 2020 году из-за коронавируса кузбассовцев призывают на Пасху оставаться дома, а принять участие в богослужении можно онлайн.

Пасхальные службы в 2020 году в Кузбассе проходят не в храмах, а в виртуальном пространстве. Всех православных христиан призывают оставаться в эту ночь дома, посвятив время молитвам. Онлайн-трансляция пасхального богослужения из Знаменского собора начнется 18 апреля в 23.55.

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 17 апреля подписал распоряжение о запрете на находждение мирян в храме во время пасхальных богослужений 18 и 19 апреля – кроме небольшого состава храмовых сотрудников-помощников. Все богослужения будут совершаться при закрытых дверях. Куличи и пасхальные снеди 18 и 19 апреля в храмах освящать не будут – мирян призывают к самостоятельному освящению дома.

- Даем благословение всем православным христианам оставаться в Пасхальную ночь дома, – обратился к кузбассовцам митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

В православный праздник Пасхи для совершения богослужения в Кузбассе будут организованы прямые трансляции на телеканалах региона. Они начнутся 18 апреля в 23.55

Трансляция ночного пасхального богослужения в Знаменском кафедральном cоборе города Кемерово будет показана на губернском телеканале «Кузбасс 1 HD». Также прямой эфир из Знаменского cобора пройдет на муниципальных каналах: «ТВ-Мария» (Белово), «Ново-ТВ» (Новокузнецк), «Июнь», «Между.Net», «Квант» (Междуреченск), «27 плюс» (Прокопьевск), «Ленинск ТВ» (Ленинск-Кузнецкий), «ЮТРК» (Юрга).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса
Заболевшие коронавирусом обнаружены в девяти городах Кузбасса
Стало известно, как заболел коронавирусом житель Мысков
Еще у восьми кузбассовцев 18 апреля подтвердился коронавирус
Маленький новокузнечанин ушел в магазин и потерялся
За неправильный подарок на День рождения кемеровчанин отправится в тюрьму
17 безработных предпенсионеров из Кузбасса досрочно вышли на пенсию
15-летнюю девушку изнасиловали на глазах друзей в Кузбассе
У фельдшера из Кузбасса заподозрили коронавирус
259 человек из окружения умершей пациентки из Кузбасса сдали тест на коронавирус
Глава Белова обратился к жителям после смерти пациентки с коронавирусом
Новую инфекционную больницу в Кузбассе построят за полгода
Ученые разработали самый точный в мире экспресс-тест на коронавирус
Обругавший кузбасского мэра спортсмен-матерщинник заплатит штраф
На Пасху в Кемерове не будет дополнительных автобусов
Коронавирус зафиксировали уже в семи кузбасских территориях
Двое кузбассовцев вытащили женщину из горящего дома
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 17 апреля 2020 года составило 27 человек
Слухи о 400 больных коронавирусом распускала жительница Прокопьевска
Медики рассказали подробности о смерти пациентки с коронавирусом в Кузбассе
Храм и три больницы закрыты на карантин после смерти пациентки с коронавирусом в Кузбассе
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе
Митрополит Аристарх призвал кузбассовцев оставаться на Пасху дома
Вдова отсудила 370 тысяч у кузбасского предприятия за гибель супруга
В Кемерове приступили к нанесению дорожной разметки