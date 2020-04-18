Пасхальная служба в Кемерове 19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Знаменского собора

Пасхальные богослужения проходят в режиме онлайн в Знаменском соборе. В 2020 году из-за коронавируса кузбассовцев призывают на Пасху оставаться дома, а принять участие в богослужении можно онлайн.

Пасхальные службы в 2020 году в Кузбассе проходят не в храмах, а в виртуальном пространстве. Всех православных христиан призывают оставаться в эту ночь дома, посвятив время молитвам. Онлайн-трансляция пасхального богослужения из Знаменского собора начнется 18 апреля в 23.55.

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 17 апреля подписал распоряжение о запрете на находждение мирян в храме во время пасхальных богослужений 18 и 19 апреля – кроме небольшого состава храмовых сотрудников-помощников. Все богослужения будут совершаться при закрытых дверях. Куличи и пасхальные снеди 18 и 19 апреля в храмах освящать не будут – мирян призывают к самостоятельному освящению дома.

- Даем благословение всем православным христианам оставаться в Пасхальную ночь дома, – обратился к кузбассовцам митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

В православный праздник Пасхи для совершения богослужения в Кузбассе будут организованы прямые трансляции на телеканалах региона. Они начнутся 18 апреля в 23.55

Трансляция ночного пасхального богослужения в Знаменском кафедральном cоборе города Кемерово будет показана на губернском телеканале «Кузбасс 1 HD». Также прямой эфир из Знаменского cобора пройдет на муниципальных каналах: «ТВ-Мария» (Белово), «Ново-ТВ» (Новокузнецк), «Июнь», «Между.Net», «Квант» (Междуреченск), «27 плюс» (Прокопьевск), «Ленинск ТВ» (Ленинск-Кузнецкий), «ЮТРК» (Юрга).