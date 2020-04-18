Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 апреля 2020 года

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день. Мы собрали самые последние новости о коронавирусе на утро 19 апреля 2020.

На утро 19 апреля, по данным оперативного штаба, в Кузбассе диагностировали коронавирусную инфекцию у 35 человек. 28 из них сейчас находятся в инфекционных больницах Кузбасса в изоляции и получают необходимую медицинскую помощь. Еще шесть человек уже выздоровели и выписаны из больницы. Кроме того, в Кузбассе зафиксирован один случай смерти: 64-летняя женщина скончалась от пневмонии, а посмертный тест показал, что у нее был коронавирус. Ранее тест был отрицательным.

Сутки спустя стали известны результаты тестов 254 человек из 259, контактировавших с умершей пациенткой, о которых стало известно вскоре после ее смерти. Все они оказались отрицательными. Повторные тесты сделают через 10 дней. Кроме того, почти на 100 человек увеличился круг людей, контактировавших с ней.

Количество городов, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, увеличилось до девяти.

Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 1451 кузбассовец. Все они вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или находились в контакте с заразившимися.

Чтобы предотвратить новые случаи заражения, в Кузбассе заработал второй блок-пост - на границе с Новосибирской областью.

Еще одна новость касается Новокузнецка: здесь на 14-дневный карантин закрыт детский дом-школа №95, а также отправлены на изоляцию работники одного из предприятий.

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