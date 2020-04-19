Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 апреля 2020 года

Данные о ситуации с коронавирусом и в России, и в Кузбассе, меняются каждый день. Мы собрали самые последние новости о коронавирусе на утро 20 апреля 2020.

По состоянию на 20 апреля, согласно данным оперативного межведомственного штаба, в Кузбассе диагностировали коронавирусную инфекцию у 41 человека. Из них 34 сейчас находятся в инфекционных больницах в изоляции и получают необходимую медицинскую помощь.

Еще шесть человек уже выздоровели и выписаны из больницы.

Также зафиксирован один смертельный случай: 64-летняя женщина скончалась от пневмонии, а посмертный тест показал, что у нее был коронавирус. Ранее тест был отрицательным.

Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 1617 человек. Все они вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или находились в контакте с заразившимися.

Вечером в воскресенье было опубликовано распоряжение губернатора Сергея Цивилева о введении дополнительных мер для профилактики коронавируса. Согласно документу, на территории Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района приостанавливается работа ряда предприятий и организаций. В этих территориях должно быть обеспечено обязательное соблюдение требований масочного режима, а граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию