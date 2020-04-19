2020-04-19T18:48:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 20 апреля
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 апреля 2020 годаКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Данные о ситуации с коронавирусом и в России, и в Кузбассе, меняются каждый день. Мы собрали самые последние новости о коронавирусе на утро 20 апреля 2020.

По состоянию на 20 апреля, согласно данным оперативного межведомственного штаба, в Кузбассе диагностировали коронавирусную инфекцию у 41 человека. Из них 34 сейчас находятся в инфекционных больницах в изоляции и получают необходимую медицинскую помощь.

Еще шесть человек уже выздоровели и выписаны из больницы.

Также зафиксирован один смертельный случай: 64-летняя женщина скончалась от пневмонии, а посмертный тест показал, что у нее был коронавирус. Ранее тест был отрицательным.

Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 1617 человек. Все они вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или находились в контакте с заразившимися.

Вечером в воскресенье было опубликовано распоряжение губернатора Сергея Цивилева о введении дополнительных мер для профилактики коронавируса. Согласно документу, на территории Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района приостанавливается работа ряда предприятий и организаций. В этих территориях должно быть обеспечено обязательное соблюдение требований масочного режима, а граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров
Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры
Новости 24
В Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД
В Кемерове рецидивист напал на двух горожанок
Из Таиланда готовятся вывези очередную группу кузбасских туристов
В понедельник в Кузбассе потеплеет до +22
В Кузбассе создали карту распространения коронавируса
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Пасхой
В каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Еще у шести кузбассовцев выявлен коронавирус
Кузбассовцы встретили Пасху со свечами на окнах
В Киселевске трое жителей сдали в пункт приема металла чужую «Газель»
В кемеровском Сосновом бору загорелась трава
Кузбассовец взял бесхозные трубы и попал под суд
Женщину и трех детей спасли в Новокузнецке во время пожара
Какой будет погода на Пасху в Кузбассе
Открытие новокузнецкого Дворца спорта после ремонта назначено на сентябрь
До 358 человек увеличилось число кузбассовцев из окружения умершей пациентки
На карантин из-за коронавируса в Новокузнецке закрыли детский дом и предприятие
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Кузбассе
Еще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса
Заболевшие коронавирусом обнаружены в девяти городах Кузбасса
Стало известно, как заболел коронавирусом житель Мысков
Еще у восьми кузбассовцев 18 апреля подтвердился коронавирус
Маленький новокузнечанин ушел в магазин и потерялся