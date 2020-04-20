На неделе в Кузбассе потеплеет до +29 градусов

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Куртки можно оставить дома - кажется, в регион пришла летняя жара.

Во вторник, 21 апреля, днем по области ожидается +18… +23 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, временами усиливаясь до 12 метров.

В ночь на среду синоптики прогнозируют +3… +8 градусов, местами до -2. Днем воздух прогреется до +20… +25 градусов. Также будет дуть слабый юго-восточный ветер.

Четверг, 23 апреля, будет самым жарким на неделе. Ночью по области ожидается +3… +8 градусов, местами до -2. А вот днем воздух прогреется до +24… +29. Ветер сменит направление на западное, его порывы усилятся до 14 метров в секунду.

В пятницу ночью столбики термометров покажут +3… +8 градусов, днем будет +20… +25. И если в первые дни недели синоптики обещают без осадков, то в пятницу днем в большинстве районов пройдут небольшие местами умеренные дожди, кое-где с грозами.