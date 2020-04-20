Три храма и три больницы закрыты в Кузбассе из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день. Так, если еще неделю назад новые случаи коронавируса выявляли далеко не каждый день, то в последнее время сводка ежедневно пополняется новыми случаями.

На утро 20 апреля, по данным оперативного штаба, в Кузбассе диагностировали коронавирусную инфекцию у 47 человек. 40 из них сейчас находятся в инфекционных больницах Кузбасса в изоляции и получают необходимую медицинскую помощь. Шесть человек уже выздоровели и выписаны из больницы. Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 1601 кузбассовец. Все они вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или находились в контакте с заразившимися.

Последний самолет

Среди тех, кто находится на самоизоляции – пассажиры авиарейса, прибывшего из Бангкока. 76 человек, среди которых 63 кузбассовца, благодаря содействию властей региона, смогли вернуться домой из Таиланда. Некоторые из них не могли вылететь на родину в течение месяца, так как все рейсы отменены. Самолет приземлился 20 апреля в 01.00 в аэропорту имени Леонова. 13 жителей Новосибирской области отправились на карантин в профилакторий Борисовский, а все жители Кузбасса сейчас находятся на самоизоляции дома. Пять жителей нашей области не стали покидать Таиланд.

- После приостановки авиарейсов в Таиланде осталась самая большая группа наших земляков. У людей закончились деньги, многие обращались ко мне, писали в социальных сетях, просили помочь вернуться на родину. Спасибо заместителю председателя Правительства России Татьяне Голиковой и авиакомпании «Уральские авиалинии» за помощь в возвращении кузбассовцев, – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В ближайшее время в Кузбасс прибудут еще несколько туристов из Вьетнама. 12 наших земляков прибудут в аэропорт Новосибирска, однако все время изоляции они проведут в Кузбассе. Во Вьетнаме остались четыре кузбассовца – они решили дождаться окончания пандемии или открытия международного авиасообщения.

Первый умерший пациент с коронавирусом

Был зафиксирован в Кузбассе и первый случай смерти, к которому привел коронавирус. У 64-летней пациентки из Краснобродского врачи диагностировали пневмонию. Женщине сделали тест на коронавирус, однако он показал отрицательный результат. 15 апреля женщина, у которой к тому же был сахарный диабет, скончалась. А в ночь с 16 на 17 апреля пришли результаты второго теста на коронавирус, сделанного после ее смерти. Тест показал, что у женщины был коронавирус.

Закрытый больницы, храмы – и не только

- По решению штаба городская больница Белова, Краснобродская городская больница, Мысковская городская больница переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля, - сообщает оперативный штаб. - Медицинский персонал этих больниц продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах. Пациенты, находящиеся в больницах, продолжат получать запланированное лечение.

Также на 14-дневный карантин закрыт храм Пророка Ильи в Краснобродском городском округе - здесь проходило отпевание скончавшегося пациента. К слову, священник, проводивший отпевание усопшей, был изолирован. Первый тест на коронавирус – отрицательный.

А после Пасхальных служб, которые, к слову, должны были проходить при закрытых дверях, стало известно о закрытии на карантин еще двух храмов. Здесь, вопреки запретам, на богослужении присутствовали прихожане. Теперь же Храм Архангела Михаила в деревне Береговая Кемеровского муниципального района и Храм Александр Невского в Кемерове будут на карантине в течение 14 дней.

Во всех остальных храмах службы проходили при закрытых дверях, а присутствовать можно было лишь виртуально – на онлайн-трансляции из Знаменского собора.

На особом режиме

После того, как стало известно о первой умершей жительницы Кузбасса с коронавирусом, специалисты определили круг контактировавших с ней. Из первоначально определенных 259 человек у 254 тесты показали отрицательный результат, а вот список контактировавших со скончавшейся увеличился до 358 человек. Все они находятся на самоизоляции.

Особый режим введен на территории Анжеро-Судженского, Краснобродского, Беловского и Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района. Здесь приостанавливается работа объектов розничной торговли, автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов. Временно не будут работать парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, закроются ателье и обувные мастерские, нельзя будет отремонтировать бытовую технику, установить пластиковые окна, балконы и натяжные потолки. Также закроются фотосалоны.

Горожане, выходя на улицу, должны не только соблюдать социальную дистанцию, но и обязательно носить маски.

14-дневный режим работы

Чтобы избежать появления и распространения инфекции, на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками ОРВИ на коронавирус в Кузбассе переводятся учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологические интернаты, дома ребенка, дома престарелых и инвалидов, хосписы, отделения паллиативной помощи, дома и отделения сестринского ухода, психиатрические больницы и диспансеры, психоневрологические диспансеры.

Если у работников этих организаций выявят признаки инфекции, они будут отстранены от работы, изолированы и обследованы.

К слову, в Новокузнецке еще 18 апреля закрылсь на 14-дневный карантин детский дом-школа №95. Кроме того, на изоляцию направлены сотрудники предприятия ООО «Сибэнергомонтажизоляция». Предположительно, сотрудники этих учреждений вступали в контакт с носителем коронавирусной инфекции.

Девять КПП

В Кузбассе на дорогах развернуто девять контрольно-пропускных пунктов. Дежурящие на КПП специалисты будут контролировать приезжающих в регион. Всем, кто въезжает в Кузбасс, предстоит отправиться на двухнедельный карантин. Сечас на каждом посту дежурят медработники, сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии, ГИБДД, а также представители администрации города.

- Приезжающим в Кузбасс вручают предписание о прохождении двухнедельного карантина. Кузбассовцы проходят его дома, жители других регионов в обсерваторах, - сообщили в штабе.

Точки на карте

Среди важных событий последних дней – создание карты распространения коронавирусной инфекции. На ней отражается количество заболевших и выздоровевших в разных городах региона. К сожалению, число территорий, где выявлены случаи коронавируса, растет. Так же как и колическтво заболевших. На 20 апреля список городов выглядел так:

Новокузнецк – 14 человек, из них двое выздоровели

Кемерово – 13 человек, из них трое выздоровели.

Краснобродский – 6 человек, из них 1 умер.

Прокопьевский муниципальный округ – 3 человека.

Анждеро-Судженск – 3 человека.

Ленинс-Кузнецкий муниципальный округ – 2 человека.

Мариинский район – 2 человека.

Новокузнецкий район – 2 человека.

Топкинский муниципальный округ – 1 человек, выздоровел.

Мыски – 1 человек