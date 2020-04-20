Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 апреля 2020 года

День за днем мы следим за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе и собираем для вас самые важные новости о последних событиях в регионе. Как выглядит ситуация с коронавирусом на утро 21 апреля?

По данным оперативного штаба, на утро 21 апреля в Кузбассе выявлено 47 случаев заболевания коронавирусом. Шесть человек уже выздоровели и выписаны из инфекционных больниц. 40 пациентов по=прежнему находятся в изоляции под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Также был зафиксирован один случай смерти. У 64-летней пациентки диагностировали пневмонию, при этом тест на коронавирус был отрицательным. Однако тест, сделанный после ее смерти, оказался положительным. Все контактировавшие с ней прошли необходимое обследование, находятся в самоизоляции.

Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции находятся 1601 человек. Все они вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или находились в контакте с заразившимися.

Из-за быстрого роста числа заболевших губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении дополнительных мер для профилактики коронавируса. особый режим, ограничивающий работу предприятий и организаций, оказывающих услуги населению (парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские и так далее). Также жителям Анжеро-Судженска, Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, Беловского муниципального района предписано соблюдение требований масочного режима и социальной дистанции.

После Пасхи в Кузбассе на 14-дневный карантин закрылись два храма, на которых во время служб были замечены прихожане.

Чтобы не допустить въезда в регион больных с коронавирусом, на автодорогах, соединяющих Кузбасс с соседними регионами заработали блокпосты. Сейчас их девять.

Одновременно с этим из Таиланда и Вьетнама вернулись кузбасские туристы. Самолет из Бангкока с 76 россиянами на борту приземлился в Кемерове. 63 пассажира – кузбассовцы, остальные – жители Новосибирской области. Самолет же из Вьетнама приземлился в аэропорту Новосибирска. Среди пассажиров – 12 кузбассовцев. Примечательно, что несколько кузбассовцев предпочли остаться в Таиланде и Вьетнаме, а не лететь на родину.

Все эти меры, как оказалось, помогают сдерживать рост числа заболевших в Кузбассе. Этом во время совещания по ситуации с распространением коронавируса отметил президент России Владимир Путин. Кузбасс является регионом, где на 100 000 человек приходится меньше всего заболевших.

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