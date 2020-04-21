2020-04-21T09:56:55+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В компании «СУЭК-Кузбасс» в режиме телемоста состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса

В АО «СУЭК-Кузбасс» продолжает оперативно реализовываться комплексная программа проведения дополнительных мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции
Яков КРЫМСКИЙ
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Ситуация с эпидемиологической обстановкой находится в круглосуточном мониторинге оперативного штаба, возглавляемого генеральным директором АО «СУЭК-Кузбасс» Евгением Ютяевым. Одно из заседаний штаба состоялось в режиме телемоста с участием трудовых коллективов предприятий. При этом на всех видеоплощадках были обеспечены максимальные меры безопасности: социальная дистанция, дезинфицирование помещений, термометрия.

На расширенном заседании штаба было подчеркнуто, что в кампании делается все возможное, чтобы оградить работников от вируса: проводится тотальная термометрия для своевременного выявления человека с признаками ОРВИ, введен масочный режим и усилен режим дезинфекции всех объектов и помещений с привлечением членов ВГК, осуществляется регулярное проветривание служебных помещений и обеззараживание воздуха ультрафиолетовыми рециркуляторами-облучателями. При этом на одном из предприятий компании – Технологической связи – налаживается производство такого вида продукции.

Как доложили на штабе, в необходимых объемах поставляются антисептики, которыми усиленно обрабатываются алкотестеры и другое контактное оборудование. В дополнение возле электронных систем сменного медицинского допуска имеются салфетки с дез.раствором. Это сделано для того, чтобы при желании работник мог еще дополнительно к медикам сам провести дезинфекцию прибора. Подчеркнуто, что все дезинфицирующие средства, применяемые в компании, рекомендованы Роспотребнадзором и имеют свойство убивать вирус.

Обращаясь к горнякам, Евгений Ютяев подчеркнул, что все таки, главное в данной ситуации – это неукоснительное соблюдение простых правил личной гигиены и при необходимости режима самоизоляци: «Еще и еще раз повторюсь, что каждый из нас должен участвовать в профилактике, соблюдая очень простые правила: проветривать свое жилище, не касаться руками лица, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки с мылом, не посещать места скопления людей. Ходить в магазины, когда там меньше всего покупателей.

Вы видите - информация о коронавирусе и его профилактике расположена в компании на всех доступных местах. Там есть все телефоны «горячей линии». Мы готовы к приему любого сигнала, позволяющего оперативно отреагировать на опасную ситуацию. Такая работа помогает нам выявить слабые места, усилить меры, сохранив здоровье и вам и вашим семьям, вашим коллегам».

СУЭК также продолжает поддерживать медицину регионов. В рамках этой программы, в частности, приобретены современные цифровые рентгеновские аппараты, кислородные модули для поддержки легких при острых формах пневмонии, большие партии комплектующих для подачи смеси кислорода и сжатого воздуха в легкие, кислородных увлажнителей, дезинфицирующих средств, физрастворов, защитных одноразовых, многоразовых масок и респираторов, защитных комплектов (комбинезон, капюшон, бахилы, защитные закрытые очки), защитных средств для персонала и пациентов, а также осуществляется дополнительное финансирование медицинских учреждений в моногородах и на территориях предприятий СУЭК.

Помощь медицинским учреждениям от СУЭК продолжается с учетом данных по распространению коронавируса и потребностей медицинских учреждений регионов.

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