2020-04-21T11:33:49+03:00
Общество

Научный центр в Кемерове будет давать экспертные заключения для инвестиционных контрактов

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
Владимир СОЛДАТОВ
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Научный центр в Кемерове будет давать экспертные заключения для инвестиционных контрактов. Фото: Министерство образования и науки КузбассаНаучный центр в Кемерове будет давать экспертные заключения для инвестиционных контрактов. Фото: Министерство образования и науки Кузбасса
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42 российские организации получили право проводить экспертизу технологий при заключении специальных инвестиционных контрактов. Среди них Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, который находится в Кемерове.

Соответствующее распоряжение в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Организации, вошедшие в число экспертов, будут давать заключение, является ли предложенная к внедрению технология современной и сможет ли промышленная продукция конкурировать на мировом рынке.

Центр угля и углехимии будет специализироваться на экспертизе производств, связанных с углем, коксом и нефтепродуктами, а также машинами и оборудованием для добычи угля и горных пород. Оцениваться будут и услуги в области добычи полезных ископаемых.

- С предложением проводить экспертную оценку по данным направлениям в исследовательский центр обратились представители Министерства экономического развития РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, - уточнили в министерстве образования и науки Кузбасса.

Оценке будут подвергаться не только технологии, внедряемые в кузбасское производство, но и в производство в других регионах страны. Запросы будут формироваться через соответствующие федеральные министерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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