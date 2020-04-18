Сергей Цивилев: Сельское хозяйство Кузбасса должно развиваться, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что, несмотря на ограничения, связанные с профилактикой коронавируса, агропромышленный комплекс региона работает эффективно. В некоторых территориях уже приступили к севу.

- Сегодня, несмотря на проблему коронавируса, весенние полевые работы идут активно, в нормальном режиме. Нужно не расслабляться, сохранить этот темп и работать на развитие отрасли, стремиться к росту урожаев. В связи с ситуацией в мире спрос на сельхозпродукцию Кузбасса может ощутимо вырасти - как на внутреннем рынке, так и на мировом. Это возможность для роста, и нам нужно ее использовать. При необходимости правительство Кузбасса готово оказывать аграриям содействие, - отметил Сергей Цивилев.

Как сообщил замгубернатора по АПК Алексей Харитонов, аграрии уже приступили к яровому севу. Первым стал Гурьевский муниципальный округ, где к 16 апреля посеяли уже 50 гектаров гороха.

- Так как зима и начало весны были теплыми, в этом году мы приступили к яровому севу раньше обычного. В 2019 году, для сравнения, первые гектары были засеяны 22 апреля, тоже в Гурьевском округе. Начало положено, теперь наша задача - наращивать темп работы, завершить посевную кампанию в лучшие агрономические сроки, - отметил Алексей Харитонов.

К 16 апреля, согласно данным минсельхоза области, в поля на подготовку почвы к посевной вышли хозяйства 11 муниципалитетов из 17, где занимаются растениеводством. Работы по сохранению влаги проведены почти на 17 тысячах гектаров посевных площадей, из них 581 гектар - озимые поля, еще 2,2 тысячи гектаров - многолетние травы.

Также хозяйства занимаются подкормкой культур: уже внесено более 500 тонн минеральных удобрений на более чем 4,5 тысячи гектаров земли. Запасы удобрений продолжают пополняться: вывезено 23,4 тысячи тонн минеральных удобрений из 48 тысяч тонн необходимых.

- Согласно прогнозу погоды на апрель, среднемесячная температура воздуха превышает норму в среднем на 1-2 градуса. Повышенный температурный режим может привести к быстрому оттаиванию почвы и испарению влаги с ее верхних слоев, поэтому на закрытие влаги муниципалитеты выходят, как только уходит снег, - прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.