Крупный бизнес Кузбасса поддержал врачей в период борьбы с коронавирусом

Промышленные и добывающие предприятия откликнулись на призыв губернатора Кузбасса Сергея Цивилева оказать поддержку системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

- Угроза COVID-19 объединила регион ради общей цели - защитить здоровье и жизнь людей. Многие предприятия Кузбасса проявляют социальную активность, заботятся о своих сотрудниках и всех жителях области. Совместные усилия дают положительный эффект: в Кузбассе отмечается самый низкий уровень заболеваемости среди всех регионов России, - заметил Сергей Цивилев.

Так, Кемеровский опытный ремонтно-механический завод изготовил пробную партию функциональных кроватей для больных коронавирусом. Они спроектированы с учетом замечаний и пожеланий медиков. Как только первая партия пройдет испытания, завод готов изготовить необходимое количество кроватей в кратчайшие сроки.

В свою очередь, компания «СУЭК-Кузбасс» передала Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице и Прокопьевской городской больнице № 1 несколько тысяч респираторных масок, одноразовые медицинские комбинезоны, антисептические растворы и кислородные увлажнители. Также в больницы поступило 30 кислородных модулей, которые необходимы для насыщения легких кислородом при острых заболеваниях пневмонией, вызванной коронавирусом.

Поддержку пожилым людям, оказавшимся в изоляции, оказал Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ) компании РУСАЛ. В течение трех месяцев 834 бывших работника НкАЗа старше 70 лет будут получать бесплатные наборы продуктов первой необходимости.

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