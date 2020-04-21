2020-04-21T11:59:32+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ поможет фермерам проводить дистанционный мониторинг полей

Россельхозбанк включил в собственную цифровую экосистему для фермеров сервис спутникового мониторинга полей и диагностики состояния посевов
Яков КРЫМСКИЙ
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В партнерстве с компанией ИнтТерра, занимающейся разработкой цифровых решений для сельского хозяйства, РСХБ предоставил аграриям возможность дистанционно определять состояние поля и с/х культур на основе многофакторного анализа.

Чтобы поддержать отрасль сельского хозяйства в этот непростой период, Россельхозбанк совместно с компанией ИнтТерра предлагает своим клиентам до конца сезона бесплатный доступ к цифровому сервису для аграриев-растениеводов SkyScout.

Приложение было создано специально для того, чтобы облегчить операционную деятельность за счет дистанционного мониторинга полей, планирования и отслеживания технологических операций. Кроме того, SkyScout позволяет наладить дистанционное взаимодействие со всеми основными поставщиками и консультантами фермера. Пользователи смогут мониторить поля, дистанционно диагностировать проблемы и получать рекомендации от профессионалов.

В условиях, когда пандемия коронавируса ограничила коммуникации, симбиоз цифровой экосистемы РСХБ с разработкой ИнтТерры дает возможность фермерам повысить эффективность, отслеживать работу, получать дистанционные рекомендации профессионалов, общаться со своими коллегами, снизить риски и, главное, помогать друг другу. Более того, благодаря интеграции SkyScout с маркетплейсом можно, не выходя из системы, оформлять заказы и приобретать товары и услуги. В ближайшее время функционал приложения будет доработан и позволит получать под покупку финансирование.

«В это непростое время, когда случилась пандемия коронавируса, падение курса рубля, неопределенность на рынке зерна, дефицит и рост цен на семена, средства защиты растений и удобрения, РСХБ продолжает активно поддерживать фермеров. Благодаря интеграции нашей цифровой платформы с разработкой ИнтТерры, предприятия малого и среднего агробизнеса могут повысить эффективность своей деятельности и наладить взаимодействие с партнерами», — заявила Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В свою очередь Генеральный директор ООО «ИнтТерра» Виталий Бузу отметил: «В сотрудничестве с РСХБ мы помогаем клиентам выйти за рамки привычной работы с полями. За счет интеграции новейших технологий и различных источников информации появилась возможность намного раньше выявлять и прогнозировать возможные проблемы в поле, планировать своевременное выполнение сельскохозяйственных работ и контролировать их качество».

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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