Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 апреля 2020 года

Сообщаем последние данные о том, как складывается ситуация с коронавирусом в Кузбассе на 22 апреля 2020 года. Ситуация в регионе ощутимо меняется каждый день.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на утро 22 апреля в Кузбассе выявлено 56 случаев заболевания коронавирусом. Из них 11 человек выписаны из инфекционных больниц - тесты показали, что они полностью здоровы. В больницах продолжают оставаться 44 человека, они находятся в изоляции под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь. Еще один человек скончался от коронавирусной инфекции 15 апреля.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1998 человек, - сообщили в оперативном штабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Напомним, что сейчас уже в 12 территориях области зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Последними печальный список пополнили Прокопьевск и Междуреченск. В последнем зафиксировано сразу три случая, и это оказалась одна семья - отец, мать и полуторагодовалый ребенок.

Также руководство региона ввело дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции еще в одной территории - теперь уже шестой по счету - Яйском районе. Ранее они были утверждены для Мысков, Белова, пгт Краснобродский, Беловского района и Анжеро-Судженска.

В это же время полиция Кузбасса продолжает фиксировать новые случаи распространения фейковой информации, касающейся коронавируса. Так, в Ленинске-Кузнецком местная жительница в соцсетях уверяла, что в городе якобы появился вахтовик, больной коронавирусом. Теперь женщина может получить штраф до 100 тысяч рублей.

Тем не менее пока одни сеют смуту, другие, наоборот, стараются помочь. Крупные промышленные предприятия области откликнулись на призыв губернатора Сергея Цивилева оказать поддержку медикам - специально спроектированными кроватями для заболевших, антисептиками, масками, защитными костюмами.

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