К юбилею Победы СУЭК откроет в Ленинске-Кузнецком мемориал в честь поколения победителей

На всех предприятиях организовано проведение, начиная с февраля, трёхмесячной «Трудовой вахты Памяти» с еженедельным промежуточным подведением итогов производственного соревнования. Награждение лучших очистных и подготовительных бригад, экипажей экскаваторов и автомобилей, коллективов цехов и участков планируется провести в дни празднования юбилея. Конечно, это и все другие мероприятия будут производиться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Особое внимание уделяется людям, прошедшим Великую Отечественную войну. Сегодня на учете ветеранских организаций предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» состоит 12 фронтовиков, 127 тружеников тыла, 12 вдов, трое участников блокады Ленинграда и один узник концентрационных лагерей. Все они дополнительно к федеральной поддержке получат по 15 тысяч рублей материальной помощи от компании. Также до начала майских праздников ветеранам будут вручены продуктовые наборы и поздравительные открытки с самыми добрыми пожеланиями от генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс» Евгения Ютяева.

В СУЭК стало хорошей традицией открывать в юбилеи Великой Победы мемориалы. В этом году такое памятное место создается в Ленинске-Кузнецком. Полностью реконструируется сквер, расположенный рядом с Центром подготовки и развития персонала (ЦПиРП). Его центральной частью станет скульптурная экспозиция, увековечивающая одну из самых сильных эмоций Победы – встречу рядового бойца, вернувшегося с фронта, со своей женой и сыном 4-5 лет, который, возможно, впервые в жизни осознанно увидел какой он – его героический отец. Отольёт фигуры из бронзы красноярский скульптор, член Союза художников России Константин Зинич. А на открытии мемориала будут высажены молодые деревья.

Очень важно, что часть средств на создание монумента «поколению победителей» было собрано самими сотрудниками предприятий компании. Так горняки проявили свои сопричастность к этой великой странице в истории нашей страны.

В Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника будет подготовлена экспозиция, посвященная боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. Фото: АО «СУЭК - Кузбасс»

И еще одно знаменательное событие произойдет в дни празднования юбилея Победы – в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника будет подготовлена экспозиция, посвященная боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. Ее еще по праву называют «шахтерской», потому что именно земляки этой профессии, составили основу при формировании осенью 1941 года. У дивизии был очень тяжелый путь к победе. Она много раз переформировывалась, потому что почти весь личный состав в ходе жестоких боев был либо ранен, либо убит. Но воевала она достойно. Существует такой факт. В 1945 году Сталин запросил у маршала Василевского, сколько дивизий и какие ни разу не отступали. Всего таких оказалось семь из более четырехсот, в том числе 376-я Краснознаменная Кузбасско-Псковская стрелковая дивизия.

- В экспозиции о дивизии собраны многочисленные фотографии, документы, оружие, артефакты с мест боев и другие реликвии, воссоздающий атмосферу того сурового времени, - говорит директор по персоналу и АХД АО «СУЭК-Кузбасс» Александр Машнюк. - Большую роль сыграют современные интерактивные технологии, аудио- и видеоряд. На будущих посетителей, особенно молодых, наверняка произведёт впечатление реконструкция военного блиндажа. Его макет из дерева уже возведён. Вскоре внутреннее пространство наполнится соответствующими предметами, звуками. Центром инсталляции станут фигуры бойцов, пишущих письма с фронта своим родным.

А в соседнем зале будет представлен «Бессмертный полк», состоящий из более, чем четырёхсот фотографий родственников сотрудников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс», сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Великую Победу в тылу.