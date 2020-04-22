2020-04-22T21:12:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 апреля 2020 года

Последние события и актуальные новости о коронавирусе в Кузбассе на 23 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 апреля 2020 годаКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день. Мы собрали для вас последние новости на 23 апреля.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки у 11 жителей Кузбасса обнаружили коронавирус. На сегодняшний день число заболевших достигло 67 человек. Сейчас 55 из них проходят лечение в инфекционных больницах региона. Они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь.

11 кузбассовцев, у которых ранее был выявлен коронавирус, уже прошли курс лечения и выписаны из больницы. Еще один пациент – 64-летняя жительница Краснобродского, скончалась от пневмонии, а посмертный тест показал, что она была больна коронавирусом

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2243 человек, - сообщили в оперативном штабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

За минувшие сутки к городам и территориям, где впервые обнаружены заболевшие коронавирусом, добавился Тяжинский. А больше всего заболевших оказалось в Новокузнецке.

В Прокопьевске порядка 50 жителей одного из подъездов многоэтажки оказались в изоляции после того, как у их соседки обнаружили коронавирус. А в Междуреченске из-за слухов о том, что работающие в местной поликлинике врачи сдают анализы на коронавирус, поднялась паника. Глава города подтвердил, что анализы сдавали, а вот то, что тесты положительные, назвал фейком.

В Новокузнецке теперь для доставки пациентов с коронавирусом в больницу будут использовать специальный бокс. Он приобретен на средства больницы и стоит порядка 500 тысяч рублей.

Для того, чтобы кемеровчане могли безопасно передвигаться по городу, здесь регулярно проводят дезинфекцию автобусов.

А для того, чтобы не позволить коронавирусу и дальше распространяться, Кузбасская митрополия попросила всех верующих отказаться от посещения кладбищ на Радоницу. День церковного поминовения усопших выпадает на вторник, 28 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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