Россельхозбанк начал продажи страхового продукта «Защита от коронавируса»

АО СК «РСХБ-Страхование» представил полис «Защита от коронавируса», предусматривающий страховые выплаты в случае госпитализации или летального исхода из-за заболевания COVID-19. Страховой продукт действует на всей территории России и может быть куплен в подарок другому человеку.

Срок действия страхового полиса составляет один год, клиентом может стать любой гражданин страны возрастом от 2 до 60 лет. На выбор предлагаются 2 варианта полиса по стоимости 3 500 и 5 000 рублей, соответственно, максимальная сумма выплаты составляет 350 тысяч или 500 тысяч рублей.

При госпитализации в результате заражения COVID-19 клиенту будет выплачиваться 0,2 процента от страховой суммы за каждый день госпитализации, начиная с первого дня, но не более чем за 28 дней. В результате смерти выплата наследникам ушедшего из жизни клиента составит 100 процентов.

«Для Россельхозбанка важно предоставить гражданам страны возможность финансовой компенсации в случае заболевания COVID-19. Это особенно актуально в свете того, что доходы многих людей сократились. Мы разработали страховой полис, который позволит людям уменьшить свои расходы в случае выявления у них инфекции. Особенность программы в том, что клиент получает денежную компенсацию за каждый день, проведенный в больнице. При этом полис можно оформить не только на себя, но и на любого другого человека – достаточно назвать его ФИО и дату рождения», - отметил генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Подробную информацию о страховых рисках, выплатах можно получить, используя мобильные сервисы Банка, позвонив в Контакт-центр по телефону 8 (800) 200-02-90.

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