2020-04-23T09:52:35+03:00
Здоровье

В сердце у жителя Кемерова нашли редкую опухоль

Опухоль также затронула часть легкого
Леонид АНДРЕЕВ
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У жителя Кемерова нашли редкую опухольУ жителя Кемерова нашли редкую опухольФото: Кирилл ЧАЩИН
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Кузбасские онкологи прооперировали жителя Кемерова с редкой опухолью в грудной клетке. Опухоль затронула оболочку сердца и часть легкого.

За медицинской помощью обратился 30-летний горожанин. Мужчину внезапно стали беспокоить боли в груди, затрудненное дыхание, кашель и учащенное сердцебиение. Врачи сделали рентгеновские снимки грудной клетки и обнаружили большую опухоль. Отметим, что год назад при прохождении флюорографии патологий не было. Пациента на дообследование и лечение направили в областной клинический онкологический диспансер.

Биопсия показала, что у кемеровчанина очень редкая герминогенная опухоль, которая встречается только у одного процента пациентов-мужчин. Опухоль размером 14x11x8 сантиметров образовалась в средостении, вросла в легкое и перикардиальную оболочку сердца. Метастазов врачи не обнаружили.

- Врачи нашего отделения провели торакотомию, удалив опухоль с частью легкого и перикарда. Опухоль удалось убрать таким образом, что легкое продолжило нормально функционировать, - рассказывает заведующий отделением торако-абдоминальной хирургии Алексей Животовский. - С таким новообразованием мы столкнулись впервые. Спустя две недели после операции пациента выписали, он чувствует себя хорошо - дышит полной грудью.

Онкологи отмечают, что если бы мужчина после появления первых симптомов не стал сразу обращаться за помощью, опухоль могла бы дальше врасти в сердце, и тогда последствия были бы куда серьезнее.

Для справки

Герминогенные опухоли - возникают из первичных половых клеток человека, или «зародышевых» клеток. Они встречаются в основном у молодых людей, а также у детей. Большая часть этих опухолей диагностируется в возрасте от 25 до 35 лет.

Более 90% герминогенных опухолей у мужчин представлены новообразованиями яичка. Намного реже они могут возникать в забрюшинном пространстве, переднем средостении и центральной нервной системе.

Герминогенные опухоли относятся к достаточно редким заболеваниям и составляют около одного процента от всех злокачественных опухолей у мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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