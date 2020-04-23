На выходных в Кузбасс придут похолодание и грозы

На выходных в Кузбассе похолодает и придут грозы. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу днем по области прогнозируется +24… +29 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. Осадков синоптики не обещают.

В ночь на субботу, 25 апреля, столбики термометров покажут +10… +15 градусов, местами до +2… +7. Днем воздух прогреется до +15… +20 градусов, местами ожидается +23… +28. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на юго-восточный, днем его порывы усилятся до 20 метров в секунду. Ночь пройдет преимущественно без осадков, зато днем местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

В воскресенье ночью по региону прогнозируется +3… +8 градусов, местами ожидается до -2. Днем потеплеет только до +13… +18. Порывы северо-западного ветра будут достигать 17 метров ночью и 15 метров днем. Местами, как и накануне, пройдут небольшие дожди с грозами.

В понедельник, 27 апреля, ночью синоптики обещают 0… +5 градусов, днем воздух прогреется до +15… +20. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, усиливаясь до 14 метров. Ночью пройдут небольшие дожди и грозы, днем преимущественно без осадков.